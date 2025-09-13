search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈熱門股〉力成營運看旺 周漲18%創一年新高

鉅亨網記者魏志豪 台北


封測大廠力成 (6239-TW) 本周公布 8 月營收達 68.76 億元，一舉創下三年來新高，此外，隨著 NAND、DRAM 兩者價格齊漲，也帶動整體需求回升，有助力成下半年營運，本周在資金積極卡位下，股價周漲 17.84%，創下一年來新高。

cover image of news article
力成科技。(鉅亨網資料照)

力成 8 月營收達 68.76 億元，月增 7.56%，年增 8.68%，累計前 8 月營收 468.22 億元，年減 7.3%。展望下半年，力成看好，受惠邏輯晶片中國轉單效應與 AI 應用驅動記憶體需求升溫，營收穩健正向，若新台幣匯率穩定於 29.5 元水準，毛利與獲利可望回升至以往水準。


另外，力成布局大尺寸扇出型面板級封裝 (FOPLP) 長達數年，近期也傳出與美系 AI 晶片客戶合作，將自明年開始貢獻營收，為因應未來需求，先前已調升今年全年資本支出，自原訂的 150 億元上調至超過 190 億元。

力成本周緩步上升，周五更在大量買盤湧進下，股價攻至漲停板，達 142 元，一舉創下一年來新高，單周成交量滾出 5.1 萬張大量，較上週大增超過 3 倍。

力成日 K 線圖

 

文章標籤

力成FOPLP營收SEMICON先進封裝

相關行情

台股首頁我要存股
力成142+9.65%
美元/台幣30.246-0.32%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
力成

80.95%

勝率

#波段上揚股

偏強
力成

80.95%

勝率

#上升三法

偏強
力成

80.95%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
力成

80.95%

勝率

#均線指標上攻

偏強
力成

80.95%

勝率

延伸閱讀



Empty