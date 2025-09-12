我國前7月實質經常性薪資平均數不到44K 年增僅逾1%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-12 17:55

‌



主計總處今 (12) 日公布前 7 月全體受僱員工經常性薪資平均數為 47651 元，年增 2.98%，總薪資平均數年增 3.77%，但扣除物價因素後，實質經常性薪資平均數 43624 元，年成長僅 1.09%，實質總薪資平均數成長 1.86%。

我國前7月實質經常性薪資平均數不到44K。(鉅亨網資料照)

而前 7 月經常性薪資中位數為 38170 元，年增 2.78%，實質經常性薪資中位數年增僅 0.90%。

‌



主計總處說明，前 7 月經常性薪資平均數低於整體平均者，包括住宿及餐飲業 (34977 元)、其他服務業 (36598 元，如美容美髮及用品維修)、製造業 (45637 元，而電子零組件製造業 (56916 元)、專業科學及技術服務業 (58109 元)、出版影音及資通訊業 (69407 元)、金融及保險業 (70749 元) 等，則是薪資較高的行業。

觀察前 7 月各行業受僱員工經常性薪資中位數，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型僱用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為 31518 元與 32528 元；而受僱員工人數較多的製造業為 36546 元，其中電子零組件製造業為 46720 元，出版影音及資通訊業 53245 元、金融及保險業 57672 元，則相對較高。

前 7 月行業別經常性薪資平均數變動中，各行業多較去年成長，其中製造業年增 3.57%、批發及零售業年增 3.56%、營建工程業年增 3.43%。