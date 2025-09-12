除了關稅 還要迎戰全球最低稅負制 財部成立GMT小組「陪跑」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-12 18:20

為協助跨國企業掌握最新國際租稅趨勢，並因應全球關稅政策帶來的挑戰，KPMG 安侯建業與國際財政協會（IFA）中華民國總會於今（12）日共同舉辦「2025 年 IFA 國際租稅研討會－迎戰全球稅務新秩序」。活動由 IFA 理事長李慶華及 KPMG 稅務投資部營運長陳彩凰致詞，賦稅署長宋秀玲並以「全球最低稅負制政策近期發展及台灣因應之道」為題發表專題演講。

左一至四為KPMG稅務部副營運長丁傳倫、營運長陳彩凰、IFA中華民國總會理事長李慶華、財政部賦稅署長宋秀玲。（圖：KPMG提供）

李慶華致詞表示，OECD 宣布兩支柱稅務改革，逾 50 國採行全球最低稅負 (GMT) 制，這是非常重要的國際反避稅措施，對跨國企業將有衝擊及挑戰，需要在經營策略、投資佈局做調整。此外，今年再加上美國川普政府實施的全球對等關稅，更衝擊跨國企業供應鏈、投資佈局，企業為因應挑戰，降低衝擊，應該都已在營運結構、投資結構上進行調整及新佈局。

‌



李慶華指出，台灣是出口導向的經濟體，無論是新稅制、新環境的貿易秩序改變，都對企業競爭力造成影響。財政部賦稅署對於稅制改革持續觀察國際租稅變化，已經組成因應全球最低稅負制（GMT）的工作小組，包括細部工作項目與因應措施，也對我國實施的可行性持續評估。

宋秀玲於演講中指出，GMT 已成國際間最熱門的租稅議題，多數國家為確保大型跨國企業集團繳納最低共識稅率 15%，導入所得涵蓋原則（IIR）、徵稅不足之支出原則（UTPR）及當地補充稅制（DMTT），以確保跨國企業（MNE）境內外成員於所在地國實際有效稅率與 15% 間的差額補充稅不流失至他國。

為即時因應，財政部已提出修正「營利事業所得基本稅額（AMT）之徵收率」草案，將符合 GMT 之 MNE 在我國境內成員適用 AMT 徵收率調高至 15%，目前正由行政院進行核定程序。她提醒企業，應避免在有效稅率低於 15% 之國家設立集團成員，並善用我國 35 個租稅協定網絡，以降低稅負風險。

KPMG 安侯建業稅務投資部營運長陳彩凰表示 2025 年是 GMT 正式進入實施階段的關鍵年度，截至 2025 年 9 月已有 59 個租稅管轄區完成立法，亞洲地區如越南、澳洲於 2026 年已開始面臨當地申報要求。