鉅亨網新聞中心 2025-09-12 14:30

在全球數位金融浪潮中，香港邁出大膽關鍵一步。香港金融管理局（HKMA）推出了一項新的政策草案（CRP-1），旨在大幅放寬對銀行持有加密資產的資本要求，為銀行業進入 Web3 領域打開大門。此舉不僅是香港監管體系的重大調整，更宣示了這座城市在全球加密資幣與區塊鏈領域勇於創新的決心。

大膽擁抱！香港放寬銀行加密監管 搶佔全球Web3中心地位。(圖:shutterstock)

根據草案，只要符合合規及持牌標準的加密資產，銀行就能適用更低的風險權重，減少所需鎖定的資本，從而降低營運成本、增加彈性，並有效提升銀行業對數位金融的參與熱情。

這項新政策與巴塞爾委員會將於 2026 年啟動的全球加密貨幣資本新準則保持一致，彰顯了香港在國際金融標準上的前瞻性。草案還建立了明確的數位資產分類體系，例如，穩定幣與受監管代幣將享有更寬鬆的待遇，而高度投機或不受監管的代幣則持續面臨嚴格要求。這套靈活的機制不僅能保障金融體系的穩定，同時也為具備潛力的創新技術提供發展空間。