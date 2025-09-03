香港穩定幣「淘金熱」爆發！77家公司爭奪牌照 傳中銀香港加入戰局
鉅亨網編譯陳韋廷
隨著香港《穩定幣條例》在上月正式上路，一場圍繞著「穩定幣發行人牌照」的激烈角逐在香港這個亞洲金融中心迅速展開。截至 8 月底意向表達截止日，香港金融管理局共收到多達 77 份申請意向，一場現代版的「淘金熱」就此上演。
這 77 份申請意願來源廣泛，建構了一個多元的「追求者聯盟」。傳統銀行業巨頭、大型支付處理商、資產管理公司、證券公司、科技巨頭、電商平台以及充滿活力的 Web3 新創公司紛紛參與其中，充分顯現各界對香港作為全球數位資產中心地位的高度認可，以及對穩定幣未來應用前景的強烈信心。
儘管香港金管局對具體申請者名單守口如瓶，強調表達意願不代表一定能獲批，但市場早已流傳出多個重量級選手的名字，像是早已透過「監管沙盒」測試的渣打、京東幣鏈科技以及香港金管局前總裁陳德霖創辦的圓幣科技，還有曾公開表示有意申請的科技巨頭螞蟻集團，甚至有報導稱能源領域的國有企業也在研究利用穩定幣開展跨境領域。
在這眾多申請者中，市場傳聞中國銀行 (香港) 有限公司 (中銀香港) 也正積極籌備申請首批牌照，這一消息猶如重磅炸彈。中銀香港作為香港三家發鈔行之一，不僅有意申請，還特別成立了工作小組推進相關進程。
中銀香港則保持審慎未予評論，但上周財報記者會上，中銀香港管理層透露正研究數位資產與數位貨幣應用場景和風險管控機制，支持香港金融科技發展，這被外界視為對其數位金融佈局的間接確認。
市場分析認為，若中銀香港成功獲牌，意義遠超商業層面，可能關聯到「與離岸人民幣掛鉤的穩定幣」發展。
香港作為全球最大離岸人民幣中心，中銀香港發行受規管的人民幣穩定幣，有望成為推動人民幣國際化的重要一步，為全球貿易和金融市場提供高效、低成本且受嚴格監管的價值流通工具，與中國數位人民幣體系形成互補。
面對市場熱情，香港監管機構保持審慎冷靜。香港金管局副總裁陳維民表示，因審查工作量大且複雜，首批牌照預計最快數月後發放，首階段只核發數個牌照。
香港憑藉著清晰嚴格的監理架構與開放姿態，試圖鞏固區域乃至全球數位金融樞紐地位。
香港穩定幣市場在監管明確後未來 2 到 5 年將迎來指數級成長，這場牌照競爭將為香港金融科技版圖和全球數位資產合規化發展帶來深遠影響。與此同時，亞洲各國正紛紛佈局數位貨幣，日本打算今年稍晚批准首個日元穩定幣，南韓也正在研究韓元穩定幣計畫。
