鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估上修至2.48元，預估目標價為550元
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對M31(6643-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.44元上修至2.48元，其中最高估值4.04元，最低估值1.66元，預估目標價為550元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|4.04(4.04)
|11.5
|12.55
|最低值
|1.66(0.13)
|8.13
|12.55
|平均值
|2.54(2.24)
|10.17
|12.55
|中位數
|2.48(2.44)
|10.28
|12.55
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,944,000
|2,330,000
|2,611,000
|最低值
|1,797,000
|2,086,000
|2,611,000
|平均值
|1,859,030
|2,217,220
|2,611,000
|中位數
|1,856,190
|2,232,670
|2,611,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.05
|12.6
|12.16
|8.12
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,480,903
|1,612,337
|1,360,165
|1,011,879
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
