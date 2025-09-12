search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估上修至2.48元，預估目標價為550元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對M31(6643-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.44元上修至2.48元，其中最高估值4.04元，最低估值1.66元，預估目標價為550元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值4.04(4.04)11.512.55
最低值1.66(0.13)8.1312.55
平均值2.54(2.24)10.1712.55
中位數2.48(2.44)10.2812.55

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值1,944,0002,330,0002,611,000
最低值1,797,0002,086,0002,611,000
平均值1,859,0302,217,2202,611,000
中位數1,856,1902,232,6702,611,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.0512.612.168.12
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,480,9031,612,3371,360,1651,011,879

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
M31489+0.41%
美元/台幣30.203-0.47%

延伸閱讀



Empty