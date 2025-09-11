鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至6.1元，預估目標價為130元

search icon



根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美利達(9914-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.99元上修至6.1元，其中最高估值7.21元，最低估值4.45元，預估目標價為130元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值7.21(7.21)9.4511.21
最低值4.45(4.45)5.778.38
平均值6.03(6.02)7.989.76
中位數6.1(5.99)8.019.61

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值29,500,00032,461,00034,645,630
最低值27,398,12026,975,00028,940,000
平均值28,510,65030,019,97032,459,120
中位數28,404,56030,001,00032,453,040

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-2.345.6611.3415.55
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,633,13227,261,11737,003,08229,391,183

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

