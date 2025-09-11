鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至6.1元，預估目標價為130元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美利達(9914-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.99元上修至6.1元，其中最高估值7.21元，最低估值4.45元，預估目標價為130元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|7.21(7.21)
|9.45
|11.21
|最低值
|4.45(4.45)
|5.77
|8.38
|平均值
|6.03(6.02)
|7.98
|9.76
|中位數
|6.1(5.99)
|8.01
|9.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29,500,000
|32,461,000
|34,645,630
|最低值
|27,398,120
|26,975,000
|28,940,000
|平均值
|28,510,650
|30,019,970
|32,459,120
|中位數
|28,404,560
|30,001,000
|32,453,040
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-2.34
|5.66
|11.34
|15.55
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,633,132
|27,261,117
|37,003,082
|29,391,183
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
