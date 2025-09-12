search icon



鉅亨速報

Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估下修至1.82元，預估目標價為215.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.86元下修至1.82元，其中最高估值2.15元，最低估值1.21元，預估目標價為215.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.15(2.15)4.315.717.85
最低值1.21(1.21)2.32.313.37
平均值1.84(1.84)3.174.235.97
中位數1.82(1.86)3.14.216.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值21.60億31.60億42.95億49.59億
最低值18.53億23.78億28.78億33.74億
平均值20.61億27.46億35.04億42.57億
中位數20.69億27.46億35.13億43.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.36-0.78-0.97-0.56-2.69
營業收入2.29億4.85億6.67億8.04億13.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

