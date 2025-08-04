股價狂飆17%！Reddit成功將流量變現 擁抱AI與廣告擴張策略

鉅亨網新聞中心 2025-08-04 16:00

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Reddit成功將流量變現 擁抱AI與廣告擴張策略(圖:shutterstock)

亮眼的財務表現

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在截至第二季的財報中，Reddit 的每股盈餘達到 45 美分，遠高於市場預期的 19 美分。營收則達到 5 億美元，同樣超越了分析師預估的 4.26 億美元。這表示 Reddit 的營收年增長率高達 78%，並且比市場共識預期高出 17%，創下其作為上市公司以來最大的超乎預期表現。

公司淨利潤錄得 8900 萬美元，相較去年同期因 IPO 相關成本導致的 1000 萬美元淨虧損，實現了顯著的盈利轉變，也遠超分析師平均預計的 3600 萬美元。

從地區來看，Reddit 第二季在美國的銷售額為 4.09 億美元，超出 StreetAccount 預計的 3.35 億美元。國際營收則達到 9100 萬美元，略高於預期的 8900 萬美元。值得注意的是，包含數據授權業務在內的「其他營收」年增 24%，達到 3500 萬美元。

樂觀的第三季展望

Reddit 對第三季的業績展望同樣充滿信心。該公司預計第三季營收將落在 5.35 億至 5.45 億美元之間，遠超華爾街預估的 4.73 億美元。調整後盈餘預計在 1.85 億至 1.95 億美元之間，也領先 StreetAccount 預計的 1.6 億美元。

用戶增長與變現能力提升

在用戶數據方面，Reddit 的全球每日活躍用戶 (DAU) 在第二季度達到 1.104 億，年增 21%，超出分析師預期的 1.09 億。其中，全球已登入 DAU(Logged-in DAUq) 年增 17%，達到 4930 萬；全球未登入 DAU(Logged-out DAUq) 則跳增 24%，達到 6110 萬。平均每用戶營收 (ARPU) 為 4.53 美元，也超越分析師預期的 3.90 美元。

廣告業務與 AI 策略並行

Reddit 的營收增長主要得益於其不斷壯大的廣告業務。該公司自 2024 年 3 月上市以來，一直大力投資於廣告技術，旨在擴大在數位廣告市場的份額，挑戰 Meta 和 Google 等行業巨頭的領先地位。營運長 Jennifer Wong 表示，Reddit 目前廣告收入主要由少數大型廣告商驅動，但公司正致力於吸引更多中小型廣告商以分散風險，並積極拓展國際市場以實現廣告客戶多元化。

Wong 指出，公司在銷售團隊、廣告技術和產品路線圖上的投入正在奏效，平台上的活躍廣告商數量不斷增加。分析師 Jeremy Goldman 也評論稱，Reddit「終於弄清楚如何將流量變現，而不僅僅是累積流量」，並指出下一步的關鍵在於廣告商是否將 Reddit 視為「必買」平台，而非「可有可無」的選擇。

除了廣告，Reddit 豐富的用戶貼文資料庫也成為科技公司訓練 AI 模型的寶貴資源。Reddit 已與 OpenAI 和 Google 簽訂了數據授權協議，並正在尋求更多合作機會。同時，公司也致力於內部利用這些數據。

Reddit 執行長 Steve Huffman 在給股東的信中提到，於去年 12 月推出的 AI 驅動工具「Reddit Answers」每週用戶數已從上一季的 100 萬增長到 600 萬。Reddit Answers 未來將擴展至全球，並更深入地整合到核心搜索體驗中，使搜索成為 Reddit 平台的核心功能。

Huffman 強調，儘管 Google 持續測試如 AI Overview 等生成式 AI 功能可能對生態系統中所有參與者造成影響，但 Reddit 在消費者中的知名度日益提升，用戶經常直接在 Google 上搜索「Reddit」以到達平台，這有助於其抵禦流量變化的衝擊。