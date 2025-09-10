鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至1.86元，預估目標價為215.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.81元上修至1.86元，其中最高估值2.15元，最低估值1.21元，預估目標價為215.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.15(2.15)
|4.31
|5.71
|7.85
|最低值
|1.21(1.21)
|2.3
|2.31
|3.37
|平均值
|1.84(1.84)
|3.16
|4.2
|5.97
|中位數
|1.86(1.81)
|3.07
|4.1
|6.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.60億
|31.60億
|42.95億
|49.59億
|最低值
|18.53億
|23.78億
|28.78億
|33.74億
|平均值
|20.61億
|27.46億
|35.08億
|42.57億
|中位數
|20.70億
|27.42億
|35.28億
|43.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.36
|-0.78
|-0.97
|-0.56
|-2.69
|營業收入
|2.29億
|4.85億
|6.67億
|8.04億
|13.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 高盛：Skechers、特斯拉、DoorDash成避險基金新寵
- 股價狂飆17%！Reddit成功將流量變現 擁抱AI與廣告擴張策略
- 〈美股盤後〉美非農就業爆冷 道瓊五連跌創今年以來最長 亞馬遜市值蒸發逾2000億美元
- 〈美股早盤〉川普新關稅+非農爆冷 主要指數開低走低
上一篇
下一篇