鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為31.24元
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.68元上修至1.72元，其中最高估值1.9元，最低估值1.42元，預估目標價為31.24元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.9(1.9)
|2.5
|2.99
|4.04
|最低值
|1.42(1.42)
|1.22
|1.79
|2.52
|平均值
|1.69(1.67)
|1.96
|2.38
|3.13
|中位數
|1.72(1.68)
|1.91
|2.34
|2.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|39.67億
|48.05億
|56.43億
|65.24億
|最低值
|35.23億
|36.46億
|43.82億
|50.08億
|平均值
|36.42億
|42.18億
|48.12億
|55.30億
|中位數
|36.15億
|42.29億
|47.76億
|54.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.12
|0.73
|1.19
|0.97
|1.77
|營業收入
|15.46億
|13.48億
|20.62億
|23.90億
|31.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
