鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為31.24元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.66元上修至1.68元，其中最高估值1.9元，最低估值1.31元，預估目標價為31.24元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.9(1.9)2.52.994.04
最低值1.31(1.31)1.221.732.04
平均值1.66(1.65)1.932.343.07
中位數1.68(1.66)1.912.342.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值39.67億48.05億56.43億65.24億
最低值33.89億36.46億41.65億46.26億
平均值36.26億42.07億47.79億54.60億
中位數35.98億42.29億47.76億54.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.120.731.190.971.77
營業收入15.46億13.48億20.62億23.90億31.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

