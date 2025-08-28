鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為31.26元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.66元上修至1.68元，其中最高估值1.9元，最低估值1.31元，預估目標價為31.26元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.9(1.9)
|2.5
|2.99
|4.04
|最低值
|1.31(1.22)
|1.22
|1.73
|2.04
|平均值
|1.66(1.64)
|1.94
|2.36
|3.11
|中位數
|1.68(1.66)
|1.96
|2.34
|3.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|39.65億
|48.02億
|56.40億
|65.24億
|最低值
|33.89億
|36.46億
|41.65億
|46.26億
|平均值
|36.32億
|42.19億
|47.83億
|54.71億
|中位數
|35.98億
|42.33億
|47.89億
|55.11億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.12
|0.73
|1.19
|0.97
|1.77
|營業收入
|15.46億
|13.48億
|20.62億
|23.90億
|31.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估下修至1.55元，預估目標價為31.01元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為31.21元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估下修至1.52元，預估目標價為31.40元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.55元，預估目標價為30.66元
下一篇