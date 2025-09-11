鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-11 19:19

‌



遠傳 (4904-TW) 今 (11) 日攜手遠東集團企業共同參展「2025 亞太永續博覽會」，展示橫跨循環經濟、能源轉型與綠色生活的「永續生活圈」。而遠傳展出「智慧充電」與「智慧淨零校園」兩大低碳節能創新應用，持續以科技驅動淨零轉型。

遠傳攜遠東集團參展2025亞太永續博覽會，展出兩大低碳節能應用。(圖：遠傳提供)

‌



在遠東集團「永續生活圈」展區中，遠傳展出兩大低碳節能創新應用。「智慧充電」提供一站式和充電樁建置服務，能依據不同場域的使用需求，提供從超充、快充到一般充電樁的建置計畫，以及 7x24 全天候維運服務，並可結合碳盤查計算電動車的減碳成效。

遠傳指出，目前智慧充電已進駐遠企、SOGO、遠百等百貨商場，提供電動車充電服務，也建置於公有停車場、校園等多元場域。此外，也攜手新竹市政府啟動全台首座電動公車公共充電樁。

「智慧淨零校園」方面，以遠傳自主開發的能源管理系統 (EMS) 為核心，提供大專院校全方位能源的創新管理應用，包含路燈、冷氣、熱泵、充電服務、太陽能、微電網 (除能) 等設備的用電資訊，皆整合至「校級能源管理平台」，達成智慧化能源管理及可量化的具體減碳成效，並進一步結合 AI、數位雙生 (Digital Twin) 等技術，打造校級戰情室儀表板，助力校園深化淨零與永續轉型。

總經理井琪表示，遠傳致力以「遠傳大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 與雲端科技開發綠色資通訊解決方案，落實自身的低碳營運，也對外協助產業界、公部門數位淨零雙軸轉型。

至於其他集團企業展出的內容，遠東新以廢棄寶特瓶及其他廢棄物再製技術，突破綠色產品應用領域；亞泥則展出低碳水泥，以及可減碳 20 至 50% 的低碳混凝土。