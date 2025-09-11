鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估上修至3.65元，預估目標價為116元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對巨大(9921-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.42元上修至3.65元，其中最高估值6.51元，最低估值1.53元，預估目標價為116元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|6.51(6.51)
|8.87
|10.29
|最低值
|1.53(1.53)
|5.52
|6.48
|平均值
|3.92(3.95)
|6.7
|8.09
|中位數
|3.65(3.42)
|6.31
|7.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|69,256,340
|75,863,620
|81,322,540
|最低值
|61,540,000
|64,379,000
|66,676,000
|平均值
|64,780,800
|69,492,780
|73,996,110
|中位數
|63,747,310
|68,364,680
|72,660,140
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.22
|8.68
|15.51
|15.81
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|71,278,772
|76,953,546
|92,043,675
|81,839,870
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 交通部明參展亞太永續博覽會 邀台積電等13家企業參與綠運輸通勤足跡
- 美國市場仍疲 巨大8月營收50.25億元年減26.71%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至3.42元，預估目標價為118元
- 0050、006208換股了！台灣50指數二進二出 康霈、川湖上榜
下一篇