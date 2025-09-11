鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估上修至3.65元，預估目標價為116元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對巨大(9921-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.42元上修至3.65元，其中最高估值6.51元，最低估值1.53元，預估目標價為116元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值6.51(6.51)8.8710.29
最低值1.53(1.53)5.526.48
平均值3.92(3.95)6.78.09
中位數3.65(3.42)6.317.83

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值69,256,34075,863,62081,322,540
最低值61,540,00064,379,00066,676,000
平均值64,780,80069,492,78073,996,110
中位數63,747,31068,364,68072,660,140

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.228.6815.5115.81
營業收入
(單位：新台幣千元)		71,278,77276,953,54692,043,67581,839,870

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

巨大100.5-2.43%
美元/台幣30.344+0.11%

Empty