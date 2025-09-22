亞馬遜、谷歌和微軟緊急下令 H-1B員工留在美國
川普大幅調漲 H-1B 簽證費，震撼矽谷科技圈，包括微軟 (MSFT-US) 、谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 及其他科技公司紛紛呼籲持該簽證的員工返回美國，並避免境外旅行。
川普 19 日宣布對 H-1B 簽證申請徵收 10 萬美元費用，白宮隨後澄清，這項新規不會影響目前簽證持有者或續簽者。
即便如此，新規在實施與執行方式上的不確定性，仍在美國企業界引發混亂與不安，企業及移民律師也因此敦促現有簽證持有者保持謹慎，許多知名科技企業直接下令，要求持 H-1B 簽證進出美國的員工不要出境。
綜合外媒報導，亞馬遜、谷歌和微軟已向其員工發送電子郵件，告知持有 H-1B 簽證的員工暫時留在美國，避免出國旅行，如果已經在旅行，請盡量在公告於美國東部時間週日凌晨 12:01 生效前返回。
微軟向員工表示：「公司理解『這些事態發展給許多人帶來了不確定性』，雖然目前我們無法解答所有問題，但懇請大家優先遵循上述建議。」
亞馬遜也警告 H-4 附屬簽證持有者（此類簽證是針對 H-1B 簽證持有者的配偶及家屬）需留在美國。
H-1B 簽證計畫已被科技業廣泛使用，該產業透過此計畫從海外引進技術型人才；金融公司與顧問公司也會使用該計畫。
美國政府數據顯示，持有 H-1B 簽證數量最多的企業包括亞馬遜、塔塔諮詢服務公司、微軟、Meta(META-US) 和蘋果 (AAPL-US) ；摩根大通 (JPM-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 則分別位列第 8 和第 9。
