鉅亨網編輯林羿君 2025-09-22 10:27

亞馬遜、谷歌和微軟緊急下令 H-1B員工留在美國。(圖:shutterstock)

川普 19 日宣布對 H-1B 簽證申請徵收 10 萬美元費用，白宮隨後澄清，這項新規不會影響目前簽證持有者或續簽者。

即便如此，新規在實施與執行方式上的不確定性，仍在美國企業界引發混亂與不安，企業及移民律師也因此敦促現有簽證持有者保持謹慎，許多知名科技企業直接下令，要求持 H-1B 簽證進出美國的員工不要出境。

綜合外媒報導，亞馬遜、谷歌和微軟已向其員工發送電子郵件，告知持有 H-1B 簽證的員工暫時留在美國，避免出國旅行，如果已經在旅行，請盡量在公告於美國東部時間週日凌晨 12:01 生效前返回。

微軟向員工表示：「公司理解『這些事態發展給許多人帶來了不確定性』，雖然目前我們無法解答所有問題，但懇請大家優先遵循上述建議。」

亞馬遜也警告 H-4 附屬簽證持有者（此類簽證是針對 H-1B 簽證持有者的配偶及家屬）需留在美國。

H-1B 簽證計畫已被科技業廣泛使用，該產業透過此計畫從海外引進技術型人才；金融公司與顧問公司也會使用該計畫。