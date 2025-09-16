鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-16 13:23

‌



鉅亨網 2025 年溫暖送愛心專案活動中，將贊助紅心字會的弱勢家庭服務，這個從戰爭時期救援轉型的社會福利機構，35 年來專注服務受刑人家庭等最需要幫助卻最容易被忽視的族群，在社會偏見中堅持「罪不及妻孥」的理念。

紅心字會全人化家庭服務 每年守護 3500 個家庭。(圖：紅心字會提供)

從戰火救援到社會服務 別人不做的事我們來做

‌



中華民國紅心字會歷史背景悠久，創辦人李玉階先生承襲名導演李行先生父親的慈善精神，最初因戰爭期間投入戰火救援、遺孤照顧等緊急救難工作。

解嚴後，紅心字會重新思考社會定位。當時創辦人觀察到有人做兒童服務、有人做老人照顧，「但我們要做什麼？他就決定要去做沒有人要做的社會服務。」一篇關於受刑人家屬遭受社會責難的報導，開啟了紅心字會獨特的服務方向。

「犯罪者入獄服刑要悔改人生，但他的妻兒子女並沒有犯罪，為什麼要承受株連九族的對待？」這份堅持「罪不及妻孥」的理念，讓紅心字會成為亞洲地區第一個，也是至今唯一專門服務受刑人家庭的機構。

全人化家庭服務 每年守護 3500 個家庭

目前紅心字會的服務範圍涵蓋受刑人家庭、長者照護、弱勢家庭等三大領域，每年服務約 3500 個家庭。服務據點遍布台北、新北、台中、花東等地，提供從兒童餐費、獎助學金到居家照顧、老人日照等多元服務。

紅心字會強調「全人化家庭服務」的理念，「你不可能把一個破碎的家庭再重新組成，」負責人表示。紅心字會致力於維繫家庭關係的完整，對於受刑人家庭，他們會派工作人員陪同家屬探監，用拍立得照片讓服刑者看見外面還有這麼多人關心，維繫珍貴的家庭情感連結。

面對汙名標籤 用專業與愛心突圍

然而，服務受刑人家庭面臨最大的挑戰是根深蒂固的社會偏見。「不管是捐款人或者是企業，都會覺得說為什麼你要去幫助壞人的家屬，」負責人坦言，華人社會習慣性的標籤化思維，讓服務工作格外艱難。

無形的汙名如影隨形，即使是值得慶祝的時刻也不敢公開，紅心字會指出：「我們每年都會辦向日葵獎助學金的頒獎典禮，這個頒獎典禮幾乎沒有對外公開過，因為受刑人子女不會想要讓人家知道他領到獎學金，好像就代表說我家裡有人是受刑人。」

面對這些挑戰，紅心字會採用更資深的社工人員，通常要求 3 年以上經驗才能承擔受刑人家庭服務，不只是維繫家庭的連結，也要幫助受刑人家庭面對外在的威脅。「他們遇到的環境不是這麼單純，比如說有的會有仇家，有的會有債務，還有源源不絕因為案件所牽扯的關係人會不斷出現。」 紅心字會表示。

小額捐款穩健經營 多元管道主動出擊

談到營運挑戰，紅心字會指出一個普遍現象：「善心人仍然是非常多，但是捐款的金額都逐漸下降。」為了維持服務穩定，紅心字會選擇以小額捐款為主的穩健模式，當捐款下降時，會動態調整服務項目，比如獎助學金從 450 人調整為 400 人，確保基本服務不中斷。

對於需要協助的家庭，紅心字會提供多種申請管道，包括電話、臉書、IG 私訊等方式聯繫。紅心字會為了找出隱藏的弱勢家庭，會先透過兒童餐費或獎助學金吸引家庭主動求助，再深入了解背後的根本問題，及早提供協助避免小問題變成大問題。

紅心字會 35 年來的堅持，體現了「別人不做的事情讓我們來做」的初衷。在偏見與挑戰中，他們用專業與愛心為社會最邊緣的家庭點亮希望之光，證明每一個家庭都值得被守護。