鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-16 15:59

富達國際最新發布的《2025 年亞太區投資人調查》顯示，儘管全球市場波動加劇，台灣投資人仍展現出相對積極的投資態度，三成受訪者表示在市場下跌時會選擇加碼，顯示穩健策略仍是主流。

富達投資調查揭台灣人投資愛逆勢操作 3成選擇「逢低加碼」。(圖: shutterstock)

2025 年投資市場的主旋律是「波動性」。雖然美國近期達成部分貿易協議，使市場略為穩定，但各產業關稅政策、實施時程，以及中美關係的演變仍為市場增添不確定性。加上各地央行政策分歧、通膨黏滯與經濟成長不均等因素，投資人面臨的挑戰不容小覷。

富達國際此次調查涵蓋台灣、中國大陸、香港、新加坡、日本與澳洲，共訪問逾 6,500 名個人投資者，深入了解他們在高度波動市場中的行為與心態。

調查顯示，亞太區投資人面對不確定性時多採取保守策略，43% 選擇增加現金儲備，39% 則增加投資，另有 19% 減少投資。台灣與香港投資人審慎情緒最為明顯，各有約 25% 表示今年以來已減少投資。

然而，當投資產品在一天內下跌 10% 時，台灣投資人展現出逆勢操作的特質。29% 表示會選擇加碼，比例高於亞太平均的 21%，僅次於日本（70%）與香港（69%）投資人傾向維持既有部位。相對地，中國大陸有 30% 受訪者選擇出場，顯示地區間投資行為差異明顯。

若投資產品在一天內上漲 10%，57% 亞太區投資人選擇繼續持有，31% 獲利了結，12% 加碼。台灣投資人中有 57% 選擇持有，與日本（72%）及新加坡（60%）相近，顯示台灣投資人對長期持有策略具一定信心。

調查也探討投資人如何分配一筆相當於一年薪資的意外之財。亞太區平均分配為：消費 20%、儲蓄 33%、投資 33%、償債 14%。其中，台灣（36%）與澳洲（35%）投資人更傾向將資金投入投資，相較於日本（40%）與中國大陸（36%）偏好儲蓄，展現出不同的財務規劃取向。

富達國際大中華區銷售業務負責人暨富達投信董事長李少傑表示：「調查結果顯示，儘管市場波動加劇，多數投資人仍積極參與市場，並採取審慎策略。台灣投資人在波動中展現穩健態度，傾向下跌時加碼、上漲時持有，這種策略有助於長期累積資產。」

儘管投資人首要理財目標為退休儲蓄（52%）與經濟獨立（50%），但僅 53% 對達成目標有信心。澳洲（79%）與中國大陸（69%）投資人信心最高，台灣（40%）與日本（38%）則相對保守。

值得注意的是，雖然目標偏向長期，但 55% 亞太區投資人主要投資年期少於三年，與其對年回報率的期待（平均 8.1%）形成矛盾。其中，澳洲（10.1%）與台灣（9.0%）預期最高，中國大陸（6.9%）與日本（6.8%）則較為保守。