機器手臂結合舞蹈編程 文策院攜上銀開啟人機共舞計畫

2025-09-11

今年初大陸春晚上演機器人大跳秧歌舞與轉手絹引起全球矚目！為了促成台灣文化與科技的結合，創造多元的 ESG for Culture 共創案例，文化內容策進院今 (11) 日正式與上銀科技 (2049-TW) 簽署合作意向書 (MOU)，建立穩定的合作關係。未來雙方將共同推動「機器手臂推廣創作培力計畫」，由文策院文化創業加速器團隊「大可創藝」、成功大學參與協作，將機器手臂與舞蹈編程技術整合，期盼透過跨領域合作，展現文化內容與科技應用融合的可能。

文策院院長王敏惠（右1）與上銀科技董事長卓文恒（左2）簽署合作意向書，並與大可創藝暨臺北數位藝術媒合平臺計畫主持人謝杰樺合影。(圖／上銀提供)

上銀科技成立於 1989 年，為全球知名的精密機械製造公司，2018 年台中世界花卉博覽會，從聆聽花開的聲音開始，投入科技與藝術跨域創作，將產品融入藝術裝置，讓機械不只工業應用，而是進入多元的文化領域。此次計畫初期，將以「機器手臂創作工作坊」為起點，上銀提供設備與技術支持、大可創藝負責設計應用、成功大學導入研究與教學架構。

工程師與藝術家將在同一場域交流，期盼建立創作與教育模組，降低技術門檻並培育跨域人才，相關成果未來可望擴散，並應用於更多創作與教學場域。

此次跨界合作也期盼達到五項效益：一，降低技術門檻：簡易化的機器手臂編程介面將讓藝術家輕鬆上手，開啟更多跨領域創作可能；二，激發跨界合作：促進藝術與科技領域交流，孵化更多藝術專案；三，深化技術應用：提升機器手臂在表演藝術、劇場設計與互動裝置中的應用潛力；四，開創人機共舞：機器手臂成為舞台上與表演者共演的創新模式；五，鏈結廣泛資源：提供藝術家創作所需的支持與協助，並吸引更多企業投入，促進技術與藝術的深度融合。

文策院院長王敏惠表示，文策院促成上銀科技與大可創藝的合作，創造了新的 ESG 範例，台灣的科技及精密機械能量豐沛，現在能進入藝術領域共創，展現新的可能、開創新的合作模式，更能進一步帶動人才培育與產業轉型。未來文策院會更積極接軌企業端及文化端，透過兩方的合作火花，讓企業端的 ESG 目標能同時實現文化價值與社會貢獻，讓文化端有機會開展新的文化面貌。