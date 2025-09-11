〈ESG狂潮〉新光保全亮相亞太永續博覽會 聚焦智慧永續社會共好

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-11 14:26

新光保全董事長吳昕東(中)率領永續發展中心一同參展。(圖：新光保全提供)

新光保全在現場展示 BIM 建築資訊模型與管理系統、AED 操作體驗等展示，引發高詢問，更獲得觀展者正面評價與肯定。

新光保全表示，公司積極推動社會共好，自 2007 年起連續 18 年舉辦「安心教室」計畫，整合社區、校園與公部門，普及 CPR、防災等公共安全教育。截至 2024 年，累計影響逾 5 萬人次。公司並與大專院校合作，推動偏鄉教育，實踐跨世代永續人才培育。

新光保全在糧食安全與社會關懷方面，新光保全攜手宜蘭青農等在地夥伴，推廣友善農法與永續創新。支持有機耕作，讓土壤休養生息、保護水源潔淨，收成的「愛心米」則捐贈給弱勢族群，打造多贏。

新光保全並在現場展示公司致力推廣的 BIM（建築資訊模型）與建築管理系統，透過數位孿生（Digital Twin）技術，在虛擬模型中精確規劃並模擬火災、地震等緊急狀況下的最佳逃生路徑，確保人員迅速疏散，大幅提升建築物的公共安全管理效率，也能協助客戶掌握建築的空氣品質、能源消耗等資訊，不僅提升 ESG 追蹤的透明度與準確性，更有助於利害關係人即時掌握進度，強化永續治理。

此外，新光保全長期深耕公共安全領域，除了智慧環境監控系統，更在全台設置近 2 萬座 AED（自動體外心臟去顫器），並長期在台北馬拉松等大型運動賽事贊助 AED 設備，守護選手安全。本次展覽特別將與「大阪世界博覽會」使用的同品牌 AED 帶到現場，開放參觀者體驗，讓大眾學習如何操作「救命神器」，提升全民急救能力。新光保全相信，AED 不只是產品，也是企業社會責任的一環，更提供內訓，為員工提供急救訓練，致力打造更安全的社會環境。