〈焦點股〉華孚斬獲日系無人機大單明年Q1出貨 亮燈漲停慶祝

2025-09-11

車用機殼廠華孚 (6235-TW) 總經理甘錦添指出，近期斬獲日系商用無人機訂單，主要供應馬達殼體，明年第一季量產出貨，且供貨合約長達 10 年，激勵華孚股價今 (10) 日跳空漲停。

華孚總經理甘錦添。(鉅亨網資料照)

華孚今天開盤即跳空漲停，鎖住 66.1 元，一舉站回所有均線，排隊委買單近 4000 張，成交量則超過 2000 張。三大法人近日也持續敲進華孚，連續 6 個交易日買超，合計買超 540 張。

華孚指出，由於商用無人機體積較大，且風扇轉速較高，因此對於無人機內的馬達規格要求高，每台無人機將使用 6 個馬達，而華孚即供應 6 個機殼，相關產品將於中國馬鞍山廠生產，預計明年第一季量產，且供貨合約長達 10 年，也有利於後續取得無人機機殼訂單。

車用領域方面，華孚表示，已觀察到動能逐步復甦，包括電動車仍處於成長期，加上市場對鋁鎂合金與輕量化需求增加，且歐洲壓鑄廠出現倒閉潮，華孚有望迎轉單，整體而言，看好下半年營運持續轉佳。