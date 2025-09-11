〈陸股盤後〉中國考慮助地方政府償還1兆美元債務 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-09-11 16:30

中國股市三大指數周四（11 日）收盤走高，知情人士透露，中國準備解決地方政府拖欠民間部門的大量債務，有些人估計這些拖欠的債務，金額超過 1 兆美元。

中國考慮助地方政府償還1兆美元債務，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

滬指周四收盤漲 1.65% 報 3,875.31 點，深證成指大漲 3.36% 報 12,979.89 點，創業板指勁揚 5.15% 報 3,053.75 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.4649 兆元。

盤面上看，券商、保險、汽車、釀酒類股上揚。

據《彭博》周四報導，消息人士表示，政府正在考慮要求國家開發銀行等國有銀行和政策性銀行向地方政府提供銀彈，以償還拖欠債務。

其中一位知情人士說，中國正在討論的資金金額，將在一項長期計畫的第一階段填補至少人民幣 1 兆元（1,400 億美元）欠民間企業的債務。消息人士稱，政府官員的目標是在 2027 年前完成這項任務。

中國國家主席習近平在上個月公開發表的演講中警告，政府拖欠企業欠款，可能會損害民眾對政府的信任。他表示，拖欠欠款可能會打擊民營部門，傷害整個社會。

雖然中國擬議的援助計畫將減輕民間部門承包商的負擔，但此舉將把更多風險轉移到國有銀行身上。