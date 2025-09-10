鉅亨速報 - Factset 最新調查：Core & Main Inc Class A(CNM-US)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為62.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Core & Main Inc Class A(CNM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.4元下修至2.36元，其中最高估值2.52元，最低估值2.22元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.52(2.52)
|3.39
|3.75
|最低值
|2.22(2.24)
|2.45
|2.8
|平均值
|2.36(2.38)
|2.77
|3.21
|中位數
|2.36(2.4)
|2.7
|3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|77.73億
|85.10億
|94.04億
|最低值
|76.30億
|78.73億
|81.88億
|平均值
|76.88億
|80.37億
|84.93億
|中位數
|76.74億
|79.89億
|82.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.28
|0.99
|2.13
|2.15
|2.13
|營業收入
|36.42億
|50.04億
|66.51億
|67.02億
|74.41億
詳細資訊請看美股內頁：
Core & Main Inc Class A(CNM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
