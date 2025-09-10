鉅亨速報 - Factset 最新調查：Core & Main Inc Class A(CNM-US)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為62.00元

search icon



Factset 最新調查：Core & Main Inc Class A(CNM-US)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為62.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Core & Main Inc Class A(CNM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.4元下修至2.36元，其中最高估值2.52元，最低估值2.22元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.52(2.52)3.393.75
最低值2.22(2.24)2.452.8
平均值2.36(2.38)2.773.21
中位數2.36(2.4)2.73

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值77.73億85.10億94.04億
最低值76.30億78.73億81.88億
平均值76.88億80.37億84.93億
中位數76.74億79.89億82.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.280.992.132.152.13
營業收入36.42億50.04億66.51億67.02億74.41億

詳細資訊請看美股內頁：
Core & Main Inc Class A(CNM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

