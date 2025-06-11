鉅亨速報 - Factset 最新調查：Core & Main Inc Class ACNM-US的目標價調升至63元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Core & Main Inc Class A(CNM-US)提出目標價估值：中位數由60元上修至63元，調升幅度5%。其中最高估值77元，最低估值40元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Core & Main Inc Class A評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀1位。
Core & Main Inc Class A今(11日)收盤價為58.1元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲1.15%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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