鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境(AVAV-US)EPS預估上修至3.5元，預估目標價為300.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對宇航環境(AVAV-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.28元上修至3.5元，其中最高估值4.28元，最低估值2.81元，預估目標價為300.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.28(4.28)5.697.37.95
最低值2.81(2.81)3.255.517.95
平均值3.44(3.4)4.546.057.95
中位數3.5(3.28)4.485.797.95

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值20.68億24.08億27.43億31.04億
最低值19.40億21.90億23.73億29.52億
平均值19.96億23.05億25.83億30.28億
中位數19.99億22.97億25.75億30.28億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.96-0.17-7.042.181.55
營業收入3.95億4.46億5.41億7.17億8.21億

詳細資訊請看美股內頁：
宇航環境(AVAV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

