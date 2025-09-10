鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境(AVAV-US)EPS預估上修至3.5元，預估目標價為300.00元
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對宇航環境(AVAV-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.28元上修至3.5元，其中最高估值4.28元，最低估值2.81元，預估目標價為300.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.28(4.28)
|5.69
|7.3
|7.95
|最低值
|2.81(2.81)
|3.25
|5.51
|7.95
|平均值
|3.44(3.4)
|4.54
|6.05
|7.95
|中位數
|3.5(3.28)
|4.48
|5.79
|7.95
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|20.68億
|24.08億
|27.43億
|31.04億
|最低值
|19.40億
|21.90億
|23.73億
|29.52億
|平均值
|19.96億
|23.05億
|25.83億
|30.28億
|中位數
|19.99億
|22.97億
|25.75億
|30.28億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.96
|-0.17
|-7.04
|2.18
|1.55
|營業收入
|3.95億
|4.46億
|5.41億
|7.17億
|8.21億
詳細資訊請看美股內頁：
宇航環境(AVAV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
