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鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境(AVAV-US)EPS預估下修至3.1元，預估目標價為295.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對宇航環境(AVAV-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.3元下修至3.1元，其中最高估值4.27元，最低估值2.88元，預估目標價為295.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.27(4.27)5.797.37.95
最低值2.88(2.88)3.925.517.95
平均值3.24(3.34)4.516.127.95
中位數3.1(3.3)4.25.837.95

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值20.68億24.08億27.18億31.04億
最低值19.42億21.90億23.73億31.04億
平均值20.04億23.03億25.32億31.04億
中位數19.99億22.89億25.18億31.04億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.96-0.17-7.042.181.55
營業收入3.95億4.46億5.41億7.17億8.21億

詳細資訊請看美股內頁：
宇航環境(AVAV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAVAV

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