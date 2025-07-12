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美股

〈美股盤後〉等待川普新一波關稅函 道瓊挫超270點 輝達坐穩4兆市值寶座

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電


美國總統川普宣布對加拿大加徵 35% 關稅，並預告將調高多數貿易夥伴的整體關稅，引發市場對貿易戰升級的擔憂，美股週五 (11 日) 應聲回落，結束前一日創高的漲勢。輝達坐穩 4 兆市值寶座。

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川普新一波關稅函 道瓊挫超270點 輝達坐穩4兆市值寶座 (圖：shutterstock)

標普 500 指數收黑 0.3%，那斯達克指數震盪收跌 0.2%，道瓊下挫逾 250 點。


關稅陰霾之下，美股本週全線收黑，道瓊週跌 1%，標普和那指數分別下跌 0.3% 和 0.1%。

川普週四在 Truth Social 發文，公布致加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 的信件，宣布自 8 月 1 日起，加拿大商品將面臨 35% 關稅。不過白宮隨後表示，針對加拿大的部分豁免將繼續保留，因此部分商品可望排除在懲罰性關稅之外。

此舉為川普近期大規模關稅調整行動的一環，本週迄今累計已有 23 國收到通知，包括對南韓和日本分別徵收 25% 的關稅，以及對巴西徵收 50% 的關稅，稅率將自 8 月 1 日起實施。

週五有媒體報導，美國正與印度協商臨時貿易協議，關稅可能降至 20% 以下、免收「通知信」。

川普週四在接受《NBC 新聞》專訪稱，打算把多數貿易夥伴的「基準關稅」從原本的 10% 調高到 15% 至 20%。他還表示，歐盟可能在週五前收到有關關稅稅率的信函。

在股市震盪之際，加密貨幣市場持續火熱，成為避險焦點，比特幣突破 11.8 萬美元，再創歷史新高。

美股週五 (11 日) 主要指數表現： 
  • 美股道瓊指數下跌 279.13 點，或 0.63%，收 44,371.51 點。 
  • 那斯達克指數下跌 45.14 點，或 0.22%，收 20,585.53 點。 
  • S&P 500 指數下跌 20.71 點，或 0.33%，收 6,259.75 點。 
  • 費城半導體指數下跌 11.98 點，或 0.21%，收 5,696.29 點。 
  • NYSE FANG+ 指數下跌 55.08 點，或 0.37%，收 14,809.11 點。
(圖：REUTERS/TPG)
標普 11 大板塊普遍下跌，金融與醫療保健領跌。能源與非必需消費品逆勢上漲，表現相對強勢 (圖：finviz)
焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 跌 1.34%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.59%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.45%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.24%。

費半成分股多收低。輝達 (NVDA-US) 漲 0.50%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.05%；博通 (AVGO-US) 跌 0.37%；高通 (QCOM-US) 跌 1.02%；AMD (AMD-US) 上漲 1.57%；美光 (MU-US) 上漲 1.15%。

台股 ADR 多回升。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.28%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.48%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.79%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.59%。

企業新聞

AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 週五續漲 0.5% 至每股 164.92 美元，再寫歷史新高，本週漲幅約 4.21%，其市值突破 4.02 兆美元，穩坐全球市值最高上市企業寶座。

無人機製造商 AeroVironment (AVAV-US) 因美國國防部長下令加速無人機生產與部署，股價飆升超 11% 報每股 263.80 美元。

牛仔褲品牌 Levi Strauss(LEVI-US) 因上調銷售預期而暴漲超 11%，該公司表示，將暫時自行吸收部分關稅成本。

《華爾街日報》報導，出產番茄醬聞名世界的卡夫亨氏 (KHC-US) 正計畫分割旗下品牌事業，該股收紅 2.53% 報每股 27.14 美元。

英特爾 (INTC-US) 週五宣布將其人工智慧、機器人和生物識別業務分拆爲一家獨立公司 RealSense，但該股仍收黑 1.64% 至每股 23.43 美元。

華爾街分析

奧克拉荷馬州 Longbow 資產管理公司執行長 Jake Dollarhide 表示：「市場無法無止盡地承受川普關稅輪迴。令人驚訝的是，市場至今仍展現相對強韌，但若關稅問題無法盡速取得進展，可能重演四月的恐慌性回調。」

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 警示，投資人對關稅風險顯得過於自滿，提醒市場應正視潛在衝擊。

展望下週，第二財報季即將正式起跑，包括摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US)、花旗集團 (C-US) 與紐約梅隆銀行 (BK-US) 等多家大型銀行，將於下週二發布業績。

Dollarhide 認為：「即將公布的第二季企業財報可能為股市帶來支撐，如果投資人開始重新關注基本面，這可能成為市場的救命繩。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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S&P 5006259.75-0.33%
道瓊指數44371.51-0.63%
費城半導體5696.29-0.21%
NASDAQ20585.53-0.22%
美光科技124.53+1.15%
蘋果211.16-0.59%
Alphabet公司(A)180.19+1.45%
微軟503.32+0.37%
亞馬遜225.02+1.24%
輝達164.92+0.50%
應用材料197.93-0.05%
博通274.38-0.37%
高通157.46-1.02%
超微半導體146.42+1.57%
日月光投資控股10.41+0.48%
台積電ADR230.4+0.28%
聯電 ADR7.5-0.79%
中華電44.53+0.59%
宇航環境263.8+11.0%
利惠21.95+11.3%
卡夫亨氏27.14+2.53%
英特爾23.43-1.64%
摩根大通銀行286.86-0.46%
富國銀行82.55+0.23%
花旗集團86.73-0.40%
Meta平台717.51-1.34%
紐約梅隆銀行93.72+0.06%
Meta平台717.51-1.34%
比特幣117405.75+1.09%

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