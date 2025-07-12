〈美股盤後〉等待川普新一波關稅函 道瓊挫超270點 輝達坐穩4兆市值寶座

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-07-12 05:13

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美國總統川普宣布對加拿大加徵 35% 關稅，並預告將調高多數貿易夥伴的整體關稅，引發市場對貿易戰升級的擔憂，美股週五 (11 日) 應聲回落，結束前一日創高的漲勢。輝達坐穩 4 兆市值寶座。

川普新一波關稅函 道瓊挫超270點 輝達坐穩4兆市值寶座 (圖：shutterstock)

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關稅陰霾之下，美股本週全線收黑，道瓊週跌 1%，標普和那指數分別下跌 0.3% 和 0.1%。

川普週四在 Truth Social 發文，公布致加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 的信件，宣布自 8 月 1 日起，加拿大商品將面臨 35% 關稅。不過白宮隨後表示，針對加拿大的部分豁免將繼續保留，因此部分商品可望排除在懲罰性關稅之外。

此舉為川普近期大規模關稅調整行動的一環，本週迄今累計已有 23 國收到通知，包括對南韓和日本分別徵收 25% 的關稅，以及對巴西徵收 50% 的關稅，稅率將自 8 月 1 日起實施。

週五有媒體報導，美國正與印度協商臨時貿易協議，關稅可能降至 20% 以下、免收「通知信」。

川普週四在接受《NBC 新聞》專訪稱，打算把多數貿易夥伴的「基準關稅」從原本的 10% 調高到 15% 至 20%。他還表示，歐盟可能在週五前收到有關關稅稅率的信函。

在股市震盪之際，加密貨幣市場持續火熱，成為避險焦點，比特幣突破 11.8 萬美元，再創歷史新高。

美股週五 (11 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 279.13 點，或 0.63%，收 44,371.51 點。

那斯達克指數下跌 45.14 點，或 0.22%，收 20,585.53 點。

S&P 500 指數下跌 20.71 點，或 0.33%，收 6,259.75 點。

費城半導體指數下跌 11.98 點，或 0.21%，收 5,696.29 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 55.08 點，或 0.37%，收 14,809.11 點。

標普 11 大板塊普遍下跌，金融與醫療保健領跌。能源與非必需消費品逆勢上漲，表現相對強勢 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 跌 1.34%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.59%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.45%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.24%。

台股 ADR 多回升。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.28%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.48%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.79%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.59%。

企業新聞

AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 週五續漲 0.5% 至每股 164.92 美元，再寫歷史新高，本週漲幅約 4.21%，其市值突破 4.02 兆美元，穩坐全球市值最高上市企業寶座。

無人機製造商 AeroVironment (AVAV-US) 因美國國防部長下令加速無人機生產與部署，股價飆升超 11% 報每股 263.80 美元。

牛仔褲品牌 Levi Strauss(LEVI-US) 因上調銷售預期而暴漲超 11%，該公司表示，將暫時自行吸收部分關稅成本。

英特爾 (INTC-US) 週五宣布將其人工智慧、機器人和生物識別業務分拆爲一家獨立公司 RealSense，但該股仍收黑 1.64% 至每股 23.43 美元。

華爾街分析

奧克拉荷馬州 Longbow 資產管理公司執行長 Jake Dollarhide 表示：「市場無法無止盡地承受川普關稅輪迴。令人驚訝的是，市場至今仍展現相對強韌，但若關稅問題無法盡速取得進展，可能重演四月的恐慌性回調。」

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 警示，投資人對關稅風險顯得過於自滿，提醒市場應正視潛在衝擊。

Dollarhide 認為：「即將公布的第二季企業財報可能為股市帶來支撐，如果投資人開始重新關注基本面，這可能成為市場的救命繩。」