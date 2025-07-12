〈美股盤後〉等待川普新一波關稅函 道瓊挫超270點 輝達坐穩4兆市值寶座
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
美國總統川普宣布對加拿大加徵 35% 關稅，並預告將調高多數貿易夥伴的整體關稅，引發市場對貿易戰升級的擔憂，美股週五 (11 日) 應聲回落，結束前一日創高的漲勢。輝達坐穩 4 兆市值寶座。
川普週四在 Truth Social 發文，公布致加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 的信件，宣布自 8 月 1 日起，加拿大商品將面臨 35% 關稅。不過白宮隨後表示，針對加拿大的部分豁免將繼續保留，因此部分商品可望排除在懲罰性關稅之外。
此舉為川普近期大規模關稅調整行動的一環，本週迄今累計已有 23 國收到通知，包括對南韓和日本分別徵收 25% 的關稅，以及對巴西徵收 50% 的關稅，稅率將自 8 月 1 日起實施。
週五有媒體報導，美國正與印度協商臨時貿易協議，關稅可能降至 20% 以下、免收「通知信」。
川普週四在接受《NBC 新聞》專訪稱，打算把多數貿易夥伴的「基準關稅」從原本的 10% 調高到 15% 至 20%。他還表示，歐盟可能在週五前收到有關關稅稅率的信函。
美股週五 (11 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 跌 1.34%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.59%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.45%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.24%。
費半成分股多收低。輝達 (NVDA-US) 漲 0.50%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.05%；博通 (AVGO-US) 跌 0.37%；高通 (QCOM-US) 跌 1.02%；AMD (AMD-US) 上漲 1.57%；美光 (MU-US) 上漲 1.15%。
台股 ADR 多回升。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.28%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.48%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.79%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.59%。
企業新聞
AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 週五續漲 0.5% 至每股 164.92 美元，再寫歷史新高，本週漲幅約 4.21%，其市值突破 4.02 兆美元，穩坐全球市值最高上市企業寶座。
無人機製造商 AeroVironment (AVAV-US) 因美國國防部長下令加速無人機生產與部署，股價飆升超 11% 報每股 263.80 美元。
牛仔褲品牌 Levi Strauss(LEVI-US) 因上調銷售預期而暴漲超 11%，該公司表示，將暫時自行吸收部分關稅成本。
《華爾街日報》報導，出產番茄醬聞名世界的卡夫亨氏 (KHC-US) 正計畫分割旗下品牌事業，該股收紅 2.53% 報每股 27.14 美元。
英特爾 (INTC-US) 週五宣布將其人工智慧、機器人和生物識別業務分拆爲一家獨立公司 RealSense，但該股仍收黑 1.64% 至每股 23.43 美元。
華爾街分析
奧克拉荷馬州 Longbow 資產管理公司執行長 Jake Dollarhide 表示：「市場無法無止盡地承受川普關稅輪迴。令人驚訝的是，市場至今仍展現相對強韌，但若關稅問題無法盡速取得進展，可能重演四月的恐慌性回調。」
摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 警示，投資人對關稅風險顯得過於自滿，提醒市場應正視潛在衝擊。
展望下週，第二財報季即將正式起跑，包括摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US)、花旗集團 (C-US) 與紐約梅隆銀行 (BK-US) 等多家大型銀行，將於下週二發布業績。
Dollarhide 認為：「即將公布的第二季企業財報可能為股市帶來支撐，如果投資人開始重新關注基本面，這可能成為市場的救命繩。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
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