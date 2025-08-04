鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境(AVAV-US)EPS預估上修至3.25元，預估目標價為300.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對宇航環境(AVAV-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.1元上修至3.25元，其中最高估值4.28元，最低估值2.81元，預估目標價為300.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.28(4.28)
|5.79
|7.3
|7.95
|最低值
|2.81(2.88)
|3.25
|5.51
|7.95
|平均值
|3.33(3.34)
|4.48
|6.14
|7.95
|中位數
|3.25(3.1)
|4.25
|5.88
|7.95
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|20.68億
|24.08億
|27.18億
|31.04億
|最低值
|19.42億
|21.90億
|23.73億
|31.04億
|平均值
|20.04億
|23.01億
|25.32億
|31.04億
|中位數
|19.99億
|22.85億
|25.18億
|31.04億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.96
|-0.17
|-7.04
|2.18
|1.55
|營業收入
|3.95億
|4.46億
|5.41億
|7.17億
|8.21億
詳細資訊請看美股內頁：
宇航環境(AVAV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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