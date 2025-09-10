宏全資本支出高峰期將過 明年回歸正常20餘億元支出方案

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-10 18:01

飲料包材及代充填業者製造龍頭宏全 (9939-TW) 今 (10) 日召開法人說明會指出，宏全的資本支出高峰已過去，近年大幅在中國大陸、東南亞及台灣全力投資擴廠之下，2024 年及 2025 年資本支出都達到逾 50 億元的高水準，宏全預估，在新廠陸續投產、產能到位後，如無新合作案需求，2026 年資本支出將回到 20 餘億元的水準。

宏全董事長鄭雅文(右)及總經理曹宏宇。(圖：宏全提供)

同時，宏全指出，目前宏全手中資金充足，短期內並無自市場進行籌資的規劃。

目前宏全已在泰國、印尼、越南、馬來西亞、緬甸、柬埔寨設有據點，在台灣及中國大陸地區也在積極擴充新產能，也將陸續投入生產。同時，產品及應用項目並擴及食品及調味品。

宏全上半年合併營收 149.71 億元，年增 7.15%，續創同期新高；營業利益 19.91 億元，年增 0.3%，受新產能前期投入成本影響，營業利益持平。稅後純益 13.76 億元，主要因業外匯損影響，年減 15%，每股稅後純益 4.65 元，獲利仍為同期次高。

宏全董事會日前決議，重要子公司宏全控股公司增加對子公司宏全中國控股公司持股比例，從 96.39% 增加至 100%。宏全購回股權案，目前正在進行中。

宏全因應產業持續成長及滿足客戶需求，今年啟動大投資計畫，規劃於台灣、東南亞及中國大陸，再增設 5 條無菌飲料生產線，將陸續投產。

宏全持續推動多項產能擴充計畫，目前廣東清新廠、浙江常山廠、安徽滁州廠及台灣、中國大陸與東南亞多條包材產線已陸續投產。台灣無菌自貿廠、HPP 廠印尼 KIIC 廠、印尼板底蘭廠、泰國宏信廠及越南 2A 廠等新建廠房正按計畫推進，預計今年第四季至明年第二季陸續投產。