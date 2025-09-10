永誠資產管理處 2025-09-10 15:30

今天（9/10）台股再度刷新歷史新高，站上 2 萬 5，市場一片熱絡，指數屢屢站上前所未有新高，但許多投資人卻心中疑惑，為什麼大盤漲了，我的帳戶卻沒有跟著增加？

大盤創新高，你卻沒參與其中？下一次行情，你還要錯過嗎？(圖:shutterstock)

這種現象並不少見。原因在於指數的漲幅，通常來自少數幾檔權值股的拉抬，例如科技龍頭、半導體大廠等，而其實股票下跌家數高過上漲家數，一般投資人的持股多元，若配置重心不在這些權值股，就會出現「看得到指數漲，卻感受不到財富成長」的剝奪感，這正好揭示了投資的核心問題，單一指數的表現，不等於每個人的投資報酬，關鍵在於資產配置。

資產配置比單一選股更決定財富感受

投資學上有一句經典的概念，影響投資組合績效的，不是選了哪一檔股票，而是整體資產配置的比例，當大盤創新高時，如果投資組合裡配置的不好，那麼實際報酬自然與指數落差甚大，相反地，如果有良好的配置，投資人不僅能跟上大盤漲勢，還能透過分散，降低個別標的失利的風險，資產配置的價值，就在於讓財富的成長可被感受，而不是停留在紙上數字。

假設你接觸過銀行的財富管理，一定有聽理專介紹過配置的思維，「核心 & 衛星」模型，我們認爲這是一個對的配置模式，因為核心資產，有承擔組合的基礎穩定性，讓投資人不會錯過市場的整體成長。衛星資產，提供額外的成長性與靈活度，透過這樣的組合，投資人既能享受市場長期穩定的報酬，又能把握投資的成長契機，而若只是偏重單一的核心或衛星，就會有今天台股屢屢創高，我的戶頭卻沒有長大，因為僅有核心，可能少了資產再成長的契機，僅有衛星，波動會過大，唯有兩者搭配，才能在「穩健」與「成長」之間取得平衡。

配置不只是比例，更是一種動態調整

很多人以為資產配置就是「分配比例後就放著不管」，其實好的配置應該具備動態調整的特性，當市場環境、利率水準、產業趨勢或個人需求改變時，配置也應隨之調整。例如：在低利率時期，股票比重可以稍高，當退休臨近，資產應逐步從高風險轉向穩定收益… 等，資產配置不是靜態的，而是隨環境調整的策略。

為什麼資產配置能帶來「財富有感」？因為它讓投資人不再依賴「單一事件」或「個別股票」來決定命運，而是透過整體架構，把市場的大方向與多元資產的特性整合起來，讓我們核心資產能確保跟上大盤，也透過穩健投資讓財富能成長，換句話說，資產配置不是為了追逐短期驚喜，而是為了讓每一次的市場波動，能夠讓資產提升有感。

操作帶來的是刺激，配置帶來的才是安心

平心而論大盤創新高確實幾家歡樂幾家愁，但說實在的，真正重要的不是市場漲了多少，而是自己的資產是否持續穩健增長，若只是追逐個股或短線行情，很容易陷入「市場漲、我卻無感」的矛盾。當我們把焦點從「買哪一檔」轉向「如何配置整體資產」，唯有回到資產配置的思維，建立多元、均衡、動態調整的組合，才能真正把市場的氣氛，轉化為自己口袋裡的財富，而在下一次市場創新高時，才不會我的荷包沒長大。

（撰文者：永誠資產管理處 財顧團隊）

