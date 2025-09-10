鉅亨網編輯林羿君 2025-09-10 15:36

中印關係回暖 比亞迪高層將赴印度視察 新車也準備上市。(圖:shutterstock)

消息人士指出，在遠端管理營運 5 年後，放寬雙邊旅行限制將使比亞迪印度董事總經張傑（Ketsu Zhang）能夠在未來幾個月內前往這個南亞國家。據悉，比亞迪已經開始為高管和工程師辦理簽證，以便重啟培訓項目、維護設備，並評估其位於印度南部的工廠狀況。

同時，比亞迪正考慮於明年初在印度推出其 Atto 2 緊湊型電動 SUV，這將成為該公司在印度市場最便宜的車型，直接挑戰馬亨達 (Mahindra & Mahindra) 與塔塔汽車等當地車廠。

印度恢復對中國遊客發放商務簽證，為比亞迪擴大在印度業務提供了機會。就在幾個月前，由於中印關係冷淡，比亞迪似乎還無法達成這個目標。自 2023 年比亞迪在印度建立製造基地的提案被否決以來，此次外交解凍預計將為其在印度市場站穩腳跟提供最佳機會。

儘管印度對進口車徵收 70% 的地方稅，但比亞迪仍計劃將 Atto 2 的售價定在遠低於 200 萬盧比（約 22,690 美元）的門檻，這凸顯了大眾汽車市場競爭的日益激烈。Vinfast 汽上周宣布推出其小型 SUV VF6，這是該公司在印度最便宜的車型，起價為 160 萬盧比。

比亞迪已在印度推出包括 Atto 3 在內的四款車型，是印度銷量第四大的電動車製造商。消息人士稱，該公司還計劃尋求當地監管機構的車輛道路行駛許可批准，以便其進口車輛數量超過目前每年 2,500 輛的配額。

報導指出，張傑此次訪問期間將在新德里會見印度聯邦政府官員，然後視察比亞迪的乘用車工廠。消息人士透露，最近幾週，比亞迪一些工程師已經獲準前往印度，預計副總裁級別的高階主管也將很快跟進。