營收速報 - 方土昶(6265)8月營收9,185萬元年增率高達284.4％

鉅亨網新聞中心


方土昶(6265-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣9,185萬元，年增率284.4%，月增率18.09%。

今年1-8月累計營收為4.58億元，累計年增率16.88%。

最新價為10.1元，近5日股價上漲4.52%，相關電子通路類指數下跌-0.31%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-26 張
  • 外資買賣超：-26 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 9,185萬 284% 18%
25/7 7,778萬 52% 65%
25/6 4,713萬 30% 3%
25/5 4,559萬 -9% -9%
25/4 5,034萬 12% -22%
25/3 6,416萬 61% 53%

方土昶(6265-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零件買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

