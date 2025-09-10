營收速報 - 方土昶(6265)8月營收9,185萬元年增率高達284.4％
今年1-8月累計營收為4.58億元，累計年增率16.88%。
最新價為10.1元，近5日股價上漲4.52%，相關電子通路類指數下跌-0.31%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-26 張
- 外資買賣超：-26 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|9,185萬
|284%
|18%
|25/7
|7,778萬
|52%
|65%
|25/6
|4,713萬
|30%
|3%
|25/5
|4,559萬
|-9%
|-9%
|25/4
|5,034萬
|12%
|-22%
|25/3
|6,416萬
|61%
|53%
方土昶(6265-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零件買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
