鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-10 15:51

射頻天線與通訊模組廠耀登科技 (3143-TW) 今 (10) 日公告 8 月營收 1.54 億元，月增 0.43%、年增 1.60%，累計前八月合併營收達 10.48 億元；耀登表示，8 月業績呈年月雙增，本業持續回溫，並將於國防通訊展展出無人載具通訊應用。

耀登營運回溫8月業績年月雙增 參展國防展大秀無人機通訊應用。(圖：shutterstock)

無人載具通訊模組已成為近期全球通訊產業的重點發展主軸，耀登將於 9 月 18 日登場的「2025 台北國際航太暨國防工業展」展出相關應用解決方案，於「台灣太空形象館」展示移動通訊與衛星通訊的最新整合成果，提高無人載具通訊的韌性。

‌



展區中除呈現整合通訊模組的無人機應用外，亦將展示搭載無人機的射頻（RF）量測與衛星模擬驗證系統（QuadSAT），凸顯耀登在非地面通訊應用與測試技術上的雙軸佈局。

此外，耀登積極推進空中通訊布局，其地面接收設備將搭載於無人機載具，具備支援衛星通訊中繼任務的能力，並能於飛行過程中穩定傳輸影像與監測資料，應用範疇可延伸至救災、物流追蹤與遠距監控等多元場景，未來亦具備導入軍用偵測、戰術中繼與高空通訊平台（HAPS）的潛力，對應全球空中連網與非地面通訊需求的成長趨勢。

在供應鏈與產能布局方面，耀登已建立台灣、波蘭與越南三地據點，以提升產能彈性與全球交期應對能力；其中越南新廠預計於 2026 年下半年投產，將作為支撐海外訂單與分散地緣風險的重要基地。