search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 迎輝(3523)8月營收3,849萬元年增率高達233.91％

鉅亨網新聞中心


迎輝(3523-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣3,849萬元，年增率233.91%，月增率745.13%。

今年1-8月累計營收為9,090萬元，累計年增率-44.04%。

最新價為16.1元，近5日股價下跌-2.42%，相關光電類指數上漲0.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2 張
  • 外資買賣超：-2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 3,849萬 234% 745%
25/7 455萬 -61% -49%
25/6 894萬 -34% 66%
25/5 539萬 -48% 48%
25/4 365萬 -90% -68%
25/3 1,157萬 -27% -18%

迎輝(3523-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學與光電膜材。精密光學與光電膜加工。各式顯示器膜材開發製作。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收迎輝

相關行情

台股首頁我要存股
迎輝16.1+0.00%
美元/台幣30.310-0.23%

延伸閱讀



Empty