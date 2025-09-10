營收速報 - 迎輝(3523)8月營收3,849萬元年增率高達233.91％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為9,090萬元，累計年增率-44.04%。
最新價為16.1元，近5日股價下跌-2.42%，相關光電類指數上漲0.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2 張
- 外資買賣超：-2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|3,849萬
|234%
|745%
|25/7
|455萬
|-61%
|-49%
|25/6
|894萬
|-34%
|66%
|25/5
|539萬
|-48%
|48%
|25/4
|365萬
|-90%
|-68%
|25/3
|1,157萬
|-27%
|-18%
迎輝(3523-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學與光電膜材。精密光學與光電膜加工。各式顯示器膜材開發製作。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 正德(2641)8月營收3.30億元年增率高達131.72％
- 營收速報 - 根基(2546)8月營收23.45億元年增率高達102.58％
- 軋空與誘多並存 一波到頂 提防見頂訊號
- 賴清德：金融機構不能雨天收傘 應助中小微型企業共度難關
上一篇
下一篇