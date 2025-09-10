search icon



營收速報 - 正德(2641)8月營收3.30億元年增率高達131.72％

鉅亨網新聞中心


正德(2641-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣3.30億元，年增率131.72%，月增率80.17%。

今年1-8月累計營收為15.69億元，累計年增率46.17%。

最新價為20.95元，近5日股價上漲0.49%，相關航運運輸股價指數上漲2.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+818 張
  • 外資買賣超：+1002 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-184 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 3.30億 132% 80%
25/7 1.83億 24% 4%
25/6 1.76億 34% -7%
25/5 1.89億 42% 2%
25/4 1.85億 43% 0%
25/3 1.85億 40% 17%

正德(2641-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。海運承攬運送業。其他顧問服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

正德

