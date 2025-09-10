營收速報 - 正德(2641)8月營收3.30億元年增率高達131.72％
今年1-8月累計營收為15.69億元，累計年增率46.17%。
最新價為20.95元，近5日股價上漲0.49%，相關航運運輸股價指數上漲2.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+818 張
- 外資買賣超：+1002 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-184 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|3.30億
|132%
|80%
|25/7
|1.83億
|24%
|4%
|25/6
|1.76億
|34%
|-7%
|25/5
|1.89億
|42%
|2%
|25/4
|1.85億
|43%
|0%
|25/3
|1.85億
|40%
|17%
正德(2641-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。海運承攬運送業。其他顧問服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
