鉅亨網新聞中心 2025-11-10 21:00

美國知名券商 Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US) 宣布一項重大新措施，計劃為散戶提供參與未上市人工智慧（AI）公司快速成長的機會。此舉旨在打破散戶與高成長私人市場之間的壁壘，讓「普通人」也能接觸到推動 AI 顛覆的核心力量。

讓「普通人」也能搭AI暴利列車 Robinhood有個重大計畫。(圖:shutterstock)

Robinhood 執行長 Vlad Tenev 強調，公司專注於如何讓大眾參與到未上市 AI 企業的成長中，而非對該領域的「泡沫」感到擔憂。他指出：「人工智慧將引發大範圍顛覆，我們希望人們能接觸到推動這種顛覆的核心力量。」

Robinhood 正計劃透過其子公司 Robinhood Ventures 推出一檔新基金的可交易份額。該基金將投資於高度集中的五家或更多「同類最佳」未上市公司，並可能透過槓桿來提高回報率。

這項舉措正值大型資產管理公司（包括 Blue Owl、黑石集團和阿波羅集團）積極突破傳統機構投資人範疇，吸引個人投資人進入私人市場之際。數據顯示，在頂尖 AI 開發商如 OpenAI 和 Anthropic 的引領下，美國估值超過 10 億美元的未上市公司數量已從 2016 年的 20 家激增至 2024 年的 1,000 多家。

不過，鑑於該基金將採用封閉式結構（意味著投資人無法隨意贖回），且該交易平台在資金管理方面經驗相對匱乏，此項創新也引發了部分業界人士對潛在流動性困境的擔憂。