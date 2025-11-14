鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-14 09:28

以吸引年輕投資者聞名的券商 Robinhood Markets(HOOD-US) ，正將目光投向一項非傳統銀行業務：現金上門。

客戶不必去ATM領錢了！Robinhood推出「現金宅配」服務。（圖：Shutterstock）

據《華爾街日報》周四（13 日）報導，Robinhood 通過與外送平台 Gopuff 合作，正在美國紐約率先推出現金配送服務。客戶可以從 Robinhood 銀行賬戶中提取現金，並由專人直接送到家門口。

Robinhood 押注「千禧世代」和「Z 世代」客戶會像訂購披薩或冰淇淋那樣，欣然接受付費現金配送服務。這項服務未來幾個月內將擴展至舊金山、費城、華盛頓特區等地區。

根據服務條款，用戶需為每次配送支付 6.99 美元的費用，若 Robinhood 賬戶總資產超過 10 萬美元，費用可降至 2.99 美元。營運初期服務時間為每天上午 9 點至晚上 7 點。

客戶要享受這項現金配送服務，必須滿足特定條件。例如，他們需要成為 Robinhood Gold 訂閱會員（月費 5 美元）。

為解決潛在安全疑慮，Robinhood 與 Gopuff 設計多重保障措施。Gopuff 共同執行長 Yakir Gola 表示，客戶取件時必須提供一個驗證碼，並直接從配送員手中接過現金，而非將包裹放在門口。

此外，配送員收到的將是一個密封紙袋，無法知曉裡面裝的是美元、尿布還是 Gopuff 平台上銷售的其他任何商品。

Gola 說，Gopuff 已有配送昂貴商品的經驗，例如 Beats 藍牙耳機和價值 200 美元的龍舌蘭酒。

在數位支付日益普及的時代，「現金宅配」似乎有違直覺。

然而，Robinhood Money 副總裁兼總經理 Deepak Rao 強調，這項服務恰恰滿足了用戶的潛在需求。他說：「從墨西哥捲餅到藥品，什麼東西都能送到家，為什麼現金不行？」

他認為，這解決了用戶可能需要前往銀行的最後幾個理由之一。

此舉的深層動機是模仿傳統銀行和高端財富管理公司為高淨值客戶提供的奢華體驗，並將其套用在年輕客群。