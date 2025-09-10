鉅亨網新聞中心 2025-09-10 13:53

有「華爾街神算子」之稱、美國投資機構 Fundstrat Global Advisors 聯合創始辦人 Tom Lee 最新預測，比特幣價格在今年底前可望輕鬆達到 20 萬美元。

華爾街神算子預測 比特幣年底前「輕鬆」站上20萬美元。(圖:shutterstock)

Lee 在接受最新採訪時表示，聯準會在 9 月 17 日的貨幣政策會議上若降息，將推高比特幣價格。

他解釋：「「比特幣和以太坊等加密貨幣對貨幣政策非常敏感。我認為 9 月 17 日是一個重要的催化劑。我認為比特幣在今年年底前可以輕鬆達到 20 萬美元，我知道這是一個很大的變化。」

CoinGecko 的數據顯示，比特幣最近的交易價格略高於 11.2 萬美元，在過去 24 小時內上漲了不到一個百分點。在投資者對通膨、美國經濟和其他宏觀經濟不確定性感到擔憂之後，比特幣價格上月觸及 124128 美元的歷史高點。

儘管今年以來聯準會在降息方面行動緩慢，但隨著數據頻頻顯示美國勞動市場惡化，市場普遍預期聯準會將在本月降息。渣打銀行甚至預計，聯準會本月將大幅降息 50 個基點。

Lee 強調，以史為鑑，隨著流動性進入市場，加密貨幣通常在低利率環境下表現良好，股票也是如此。聯準會去年三度降息，均導致主要加密貨幣的價格上漲。

不只 Lee 樂觀比特幣，華爾街頂級投行伯恩斯坦（Bernstein）的分析師先前也表示，目前的加密產品牛市才剛開始。他們認為比特幣在未來 6 至 12 個月內將達到 15 萬美元至 20 萬美元之間的周期峰值，並稱加密貨幣的這輪「漫長而疲憊的牛市」將持續到 2027 年。

今年 7 月下旬，美國證券交易委員會（SEC）主席 Paul Atkins 宣布了加密項目（Project Crypto），這是一項旨在為加密資產創建「清晰而簡單的道路規則」的倡議。