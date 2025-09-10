統籌款分配公式惹議 財政部再上火線三大釋疑 因修法倉促未能表達意見

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-10 13:58

針對媒體報導新版財政收支劃分法（簡稱財劃法）分配公式存在三項爭議，財政部今 (10) 日再度出面說明，強調去年三讀當天修法過程倉促，提案反覆抽換，最終通過版本與財政委員會原送版本不同，財政部無從表達意見。且當時依立委要求所作試算，僅為初步設算，並非最終結果，不應與今年 8 月 29 日依法通知地方政府的實際設算結果相比。

統籌款分配公式惹議 財政部再上火線釋疑3大問題 因修法倉促未能表達意見。

新版《財政收支劃分法》去年三讀通過後，因分配公式設計引發地方政府不滿，尤其部分市縣獲配統籌稅款未如預期，近日引發立委與地方質疑。

財政部指出，新版財劃法第 16 條之 1 的統籌稅款分配公式，主要有三項爭議：

一、分母計算方式不一致：公式中 90.5% 分配本島市縣、2.5% 分配離島三縣，分子分開計算，分母卻以全部市縣合併計算，導致 115 年度設算後仍有部分統籌稅款未能分配。

二、財產稅成長率序位分數定義不明：未明確規範計分方式，因級距不同導致獲配金額差異大，易引發爭議。

三、鄉鎮市分配公式缺乏明確授權與指標：未具體明定核計項目、指標及權重，也未明確授權由何機關研訂公式，造成執行困難。

財政部表示，針對上述問題，已於今年 8 月 15 日邀集地方政府會商，雖部分項目未明文規定，仍參酌地方共識進行分配。至於分母計算爭議，因法律明文規定須按「全部」市縣計算，無法以行政解釋逾越法條，未分配的統籌稅款仍屬地方財源，中央不得挪作他用，須透過修法解決。