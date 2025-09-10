鉅亨網編輯林羿君 2025-09-10 14:49

日元要起飛了？日銀暗示升息 對沖基金擴大看漲押注。(圖:shutterstock)

野村國際駐倫敦高級外匯期權交易員 Sagar Sambrani 表示，日本央行的聲明再次將升息擺上檯面，並激發了對沖基金對日元走強的新興趣，他們買入了包括美元兌日元在內的其他貨幣的看跌期權。

根據芝加哥商品交易所集團期權中央限價訂單簿 9 日的數據，交易最活躍的美元兌日元期權是一份於 10 月到期、履約價為 142.35 的賣權。此執行價格的交易活動，占當天訂單中美元兌日元看跌選擇權總成交量的 22%。

如果匯價在合約到期前跌破該履約價，這份賣權的價值將會上升。美元兌日元 9 日收於 147.31。

Sambrani 表示，市場上周討論美元兌日元匯價，將因首相石破茂辭職而升破 150，而現在，市場目標已迅速轉向本週末跌破 145。

受日本央行消息影響，美元兌日元週三 (10 日) 下跌 0.8%，對沖未來一個月美元兌日圓下跌的溢價，以及對沖其上漲的溢價相比有所上升。