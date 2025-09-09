宸曜8月營收創單月新高 國防專案進入密集出貨期

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-09 20:22

‌



工業電腦廠宸曜 (6922-TW)8 月營收 1.67 億元，月增 12%、年增 64.9%，創下歷史單月新高，累計今年前 8 月營收 11.54 億元，年增 24%，也是同期最佳，隨著匯率波動影響逐步淡化，公司看好，獲利能力可望逐步回穩到正常水準。

宸曜董事長高明和。(鉅亨網資料照)

宸曜表示，近期多個國內外國防專案進入密集出貨期，涵蓋軍用無人載具、自動駕駛與智慧感測等應用，推升營收顯著成長，也進一步強化公司在國防市場的領先地位，邊緣 AI 應用需求亦快速增長。

‌



宸曜表示，隨著智慧自動化與即時數據分析的普及，企業對於能在嚴苛環境下運行的高效能運算平台需求日益提升，持續強化邊緣 AI 產品線，並深化於國防安全、交通運輸、工業自動化及智慧城市等關鍵領域的應用布局