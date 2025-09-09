公股4金2銀前8月共賺981億 兆豐金續稱冠 彰銀和臺企銀單月年增最亮眼
鉅亨網記者張韶雯 台北
合庫金控今（9）日公布 8 月自結盈餘，公股四金二銀的 8 月獲利全數出爐。累計前 8 合計稅後淨利達 981.06 億元，年增 3.38%。其中，兆豐金（2886-TW）以 254.65 億元穩居獲利王，第一金（2892-TW）以 196.55 億元居次，華南金（2880-TW）與合庫金（5880-TW）分列三、四名。彰銀（2801 -TW）臺企銀則以年增 26.75%、56.17% 表現最耀眼
兆豐金 8 月稅後淨利為 30.25 億元，雖較上月減少 28.81%，但年增率達 29.88%，展現穩健獲利能力。累計前八月稅後淨利達 254.65 億元，雖年減 5.39%，仍穩居公股金控獲利王，累計 EPS 為 1.72 元。
第一金 8 月稅後淨利為 27.15 億元，月減 9.32%，但年增 13.84%，表現穩健。累計前八月稅後淨利達 196.55 億元，年增 3.57%，累計 EPS 為 1.37 元，在公股金控中排名第二。受惠於放款成長與手續費收入穩定，整體獲利結構均衡。
華南金 8 月稅後淨利為 22.38 億元，月減 32.85%，年減 1.02%，單月表現略顯疲弱。不過累計前八月稅後淨利達 172.53 億元，年增 6.07%，累計 EPS 為 1.24 元，排名第三。獲利成長主要來自核心業務穩定與資產品質改善。
合庫金 8 月合併稅後淨利為 19.47 億元，月減 17.85%；但與去年同期相比則成長 4.85%。旗下合庫銀行 8 月稅後淨利為 17.26 億元，月減 17.38%，年增 2.19%。累計前八月合庫金稅後淨利為 143.29 億元，年減 2.48%；銀行子公司則累計獲利 143.92 億元，年增 2.01%。
彰銀受惠存款結構優化、利息支出降低，以及放款與投資業務穩健成長 8 月利息淨收益提升，累計前 8 月稅後淨利達 126.34 億元，年增 26.75%。儘管 8 月獲利較上月下滑 15.38%，彰銀強調是受所得稅費用增加影響，因稅務負擔上升，導致獲利下滑。
臺企銀 8 月稅後淨利達 11.01 億元，年增 56.17%，累計前 8 月稅後淨利 87.7 億元，年增 8.65%，單月獲利成長主要受惠於資產品質改善與利息淨收益提升。
表：公股 4 金 2 銀 8 月及前 8 月獲利
|金控名稱
|8 月稅後淨利（億元）
|月增率
|年增率
|前 8 月累計稅後淨利（億元）
|年增率
|累計 EPS（元）
|兆豐金
|30.25
|-28.81%
|+29.88%
|254.65
|-5.39%
|1.72
|第一金
|27.15
|-9.32%
|+13.84%
|196.55
|+3.57%
|1.37
|華南金
|22.38
|-32.85%
|-1.02%
|172.53
|+6.07%
|1.24
|合庫金
|19.47
|-17.85%
|+4.85%
|143.29
|-2.48%
|0.92
|彰銀
|16.06
|-15.38%
|+22.78%
|126.34
|+26.75%
|1.07
|臺企銀
|11.01
|-12.20%
|+56.17%
|87.70
|+8.65%
|0.90
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇