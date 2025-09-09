公股4金2銀前8月共賺981億 兆豐金續稱冠 彰銀和臺企銀單月年增最亮眼

合庫金控今（9）日公布 8 月自結盈餘，公股四金二銀的 8 月獲利全數出爐。累計前 8 合計稅後淨利達 981.06 億元，年增 3.38%。其中，兆豐金（2886-TW）以 254.65 億元穩居獲利王，第一金（2892-TW）以 196.55 億元居次，華南金（2880-TW）與合庫金（5880-TW）分列三、四名。彰銀（2801 -TW）臺企銀則以年增 26.75%、56.17% 表現最耀眼