何壽川推動濕地保育，永豐餘啟動高雄舊鐵橋濕地「碳匯提升計畫」。(圖：永豐餘提供)

永豐餘說明，此研究為期 2 年半，委託國立中山大學海洋環境及工程學系助理教授林巧雯，與國立臺東大學生命科學系副教授呂佩倫組成研究團隊，並邀請臺灣藍碳教父國立中興大學終身特聘教授林幸助擔任協同主持人，以科學嚴謹的態度連續進行 10 個季度的調查。

永豐餘表示，前 5 季的任務為建立碳匯基線，選定舊鐵橋濕地裡的 2 個埤塘，執行環境因子監測，包括氣體通量量測、水質量測、土壤有機碳量測以及草澤植物生物量量測，瞭解溫室氣體排出量與吸收量，建構舊鐵橋濕地的碳收支模式，量化統計碳匯能力。

接著以此數據為基線，在專家指導下，於 2026 年春季種植符合生態環境且具固碳優勢的水生草澤植物，再進行 5 個季度的相同監測，比較分析碳匯變化，預計 2027 年提出臺灣第一個淡水草澤濕地減量方法學，提供各界作為濕地增匯與管理維護的參考依據。

舊鐵橋濕地的前身為荒蕪高灘地，經由產官學通力合作，於 2005 年成為鐵橋美景、綠意景觀、生態保育與環教功能兼具的場域。其中，永豐餘中華紙漿久堂廠支撐起濕地高達 90% 的水源，並與高雄市野鳥學會共同認養，定期舉辦志工活動改善棲地環境，同時投入經費復育指標生物，永豐餘學院院長何壽川因此獲國際濕地科學家學會頒發「濕地卓越貢獻獎」。

根據統計，舊鐵橋濕地已觀察到鳥類 150 種、昆蟲 155 種、植物 245 種，讓人振奮的是，保育類凌波仙子—水雉族群在此穩定繁衍，時常可見牠們的曼妙身影。

永豐餘提到，來舊鐵橋濕地賞鳥、看日落，是高雄居民日常也吸引遊客慕名前往，帶動社區發展與地方觀光，呼應聯合國永續發展目標 (SDGs) 的優質教育、淨水與衛生、氣候行動、保育海 (水) 域生態、保育陸域生態以及多元夥伴關係。

永豐餘推動濕地保育不遺餘力，透過碳匯提升計畫，公私協力凝聚產官學的資源，以積極的人為努力增加舊鐵橋濕地碳匯，讓大眾了解，自然碳匯是因應氣候變遷的重要解方，並讓減碳與固碳概念更為接地氣的帶入生活日常，一起守護穩定而珍貴的環境資產。