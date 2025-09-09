search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 福永生技(4183)8月營收3,917萬元年增率高達174.29％

鉅亨網新聞中心


福永生技(4183-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣3,917萬元，年增率174.29%，月增率-6.23%。

今年1-8月累計營收為3.31億元，累計年增率18.7%。

最新價為19元，近5日股價下跌-2.06%，相關生技醫療股價指數上漲3.36%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：0 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 3,917萬 174% -6%
25/7 4,177萬 27% 21%
25/6 3,464萬 -34% -41%
25/5 5,856萬 4% 60%
25/4 3,654萬 44% -32%
25/3 5,365萬 -2% 81%

福永生技(4183-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材製造業。國際貿易業。智慧財產權業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報8月營收福永生技

相關行情

台股首頁我要存股
福永生技18.85-0.79%
美元/台幣30.380-0.47%

延伸閱讀



Empty