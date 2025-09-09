營收速報 - 福永生技(4183)8月營收3,917萬元年增率高達174.29％
鉅亨網新聞中心
今年1-8月累計營收為3.31億元，累計年增率18.7%。
最新價為19元，近5日股價下跌-2.06%，相關生技醫療股價指數上漲3.36%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：0 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|3,917萬
|174%
|-6%
|25/7
|4,177萬
|27%
|21%
|25/6
|3,464萬
|-34%
|-41%
|25/5
|5,856萬
|4%
|60%
|25/4
|3,654萬
|44%
|-32%
|25/3
|5,365萬
|-2%
|81%
福永生技(4183-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材製造業。國際貿易業。智慧財產權業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至24.77元，預估目標價為825元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺矽(6223-TW)目標價調升至1525元，幅度約5.17%
- 營收速報 - 2025年9月9日台股中小型公司8月營收一覽（新增470家）
- 營收速報 - 2025年9月9日台股大型公司8月營收一覽（新增54家）
上一篇
下一篇