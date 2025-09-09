溢泰活性碳再生廠完成登記 積極建構營運第四箭

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-09 09:17

‌



興櫃掛牌企業溢泰實業 (7818-TW) 在原淨水產品等領域經營之外再增新業務，活性碳再生事業將是公司今年發展的重點之一。溢泰主管指出，公司位於屏東的活性碳再生廠已完工，並完成工廠登記程序，進一步將完成環保驗證取得使用執照，並同步展開 R 類等相關執照與國際認證的申請程序，未來將進一步提升營運動能。

溢泰實業董事長林慶雄、右為集團執行長林于鈞。(圖：溢泰實業提供)

而這也是溢泰實業在「淨水產品」、「金屬製品」及「工業水處理系統」等三大領域外，將新增的營運動能。

‌



在半導體及電子工業的液體處理流程中，活性碳是不可或缺的淨化材料，應用範圍涵蓋廢水處理、製程水再生、有機溶劑去除以及重金屬吸附等。溢泰實業指出，傳統模式下，客戶使用過的活性碳多以廢棄處理，增加成本與環境負擔。而溢泰的「活性碳再生服務」則採循環再利用模式，公司先提供活性碳，在客戶使用後回收，進行再生，最後回售或回購予客戶使用。此舉不僅有效提升材料利用率，亦能降低廢棄物產生，契合國際倡導的循環經濟趨勢。

目前台灣市場上僅有少數業者投入活性碳再生領域，溢泰位於屏東的再生廠採高規格製程設計，能符合電子廠嚴格的水處理標準，目前已有多家半導體與電子廠商表達興趣，正在進行試樣與商務洽談，若順利通過驗證，明年第一季可望開始出貨。

據調研機構 Research Nester 報告指出，在快速工業化、不斷發展的城市化以及對水和空氣淨化應用需求不斷增長的推動下，全球活性碳市場到 2025 年預計將達到 58.1 億美元，至 2037 年更可望超過 177.8 億美元；亞太地區到 2037 年則有機會達到 78.1 億美元。

台灣作為全球半導體重鎮，對再生活性碳需求尤為迫切。法人表示，溢泰跨入活性碳再生，不僅能延伸產品線，更切入半導體供應鏈的綠色製造環節。未來隨著認證完成與出貨放量，可望為溢泰實業帶來另一項穩健的成長動能。

溢泰實業今 (9) 日並公布最新營收資訊，2025 年 8 月營收為 9.45 億元，月減 2.56%，年減 12.09%；衰退主因為北美地區消費力趨緩所致，2025 年 1-8 月溢泰實業營收 85.23 億元，年減 1.96%。