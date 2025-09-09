英特爾產品主管離職！宣布重大人事變動、成立中央工程新團隊

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-09 18:19

‌



美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 週一（8 日）宣布一系列高層人事變動，其中包括產品主管 Michelle Johnston Holthaus 的離職。同時，執行長譚立武（Lip-Bu Tan）正積極推動組織精簡與業務重整，試圖扭轉公司經營困境。

英特爾產品主管離職。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，Holthaus 在英特爾任職逾三十年，曾擔任多項高階領導職務，包括去年前執行長 Pat Gelsinger 下台後的臨時共同執行長。Holthaus 將在未來數月內繼續擔任策略顧問角色，協助公司轉型。

‌



《路透》早些時候指出，譚立武計畫精簡公司領導團隊，讓最重要的晶片部門直接向他匯報，同時裁減部分職位以提升營運效率。

英特爾執行長譚立武計畫精簡公司領導團隊。(圖：Shutterstock)

週一宣布的人事調整中，Kevork Kechichian 加入英特爾，擔任資料中心部門執行副總裁及總經理。

Kechichian 是晶片業資深人士，曾任 Arm 工程執行副總裁，也曾任職於恩智浦（NXP Semiconductors）及高通（Qualcomm）。

除其他人事變動外，英特爾同時成立中央工程新團隊，由高階副總裁 Srinivasan Iyengar 領導。在擴大的職責下，Iyengar 將建立新的客製化晶片業務，服務廣泛的外部客戶。

此外，英特爾晶圓代工執行副總裁暨技術與營運長 Naga Chandrasekaran 的職責將擴展至代工服務，而 Jim Johnson 則被任命為客戶端運算部門總經理。