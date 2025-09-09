運動部今掛牌！台灣「運動新經濟」聚焦健康生活、產業升級2大亮點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-09 11:49

運動部今（9）日於國民體育日正式掛牌，象徵台灣運動產業邁入新紀元。由奧運雙金得主李洋出任首任部長，展現政府推動體育產業化的決心，運動不再只是健康與休閒，更是具備國際競爭力的戰略產業。Deloitte 報告預估全球體育產業規模預估突破數千億美元，台灣運動產業將在「健康生活」與「產業升級」兩大面向展現影響力，航向運動新經濟。

運動部今掛牌！5年內全球體育產業規模破數千億美元 台灣「運動新經濟」有2大亮點

運動部同步公布六大施政主軸，包括「全民運動落實、資源整合強化競技、推動國際賽事與交流、促進產業成長、實踐永續與多元價值、投入兒童與基層培育」，並將成立行政法人「國家運動產業發展中心」，強化跨部會治理、運動科技與數據應用，全面擴大產業量能。

勤業眾信運動產業負責人朱孝甫指出，台灣擁有完整製造鏈與創新能量，運動部的成立有助推動從器材、智慧穿戴、運動科技到場館營運的多元發展。以棒球、籃球、羽球、路跑等全民運動為例，台灣具備深厚群眾基礎，加上後疫情時代健康意識提升，運動產業有望成為下一波成長引擎。

根據 Deloitte 全球《2025 Global Sports Industry Outlook》報告，全球體育產業正快速成長，受惠於科技創新與數位轉型，未來五年市場規模預估突破數千億美元。體育價值已超越賽事本身，牽動觀光、教育、文創與數位科技等跨域合作。例如路跑結合在地文化促進城市觀光，智慧穿戴則可與醫療、保險結合，創造加值市場。

運動部的成立不僅擴大政策資源與制度設計支持，也提升產業整合效率，吸引企業投入，進一步帶動就業與出口。展望未來，台灣運動產業將在「健康生活」與「產業升級」兩大面向展現影響力，成為台灣發展新亮點。

Deloitte 長期參與全球運動生態系，透過科技轉型與策略輔導，支援國際賽事。自 2022 年起與 IOC 及 IPC 展開十年合作，涵蓋五屆奧運，提供治理、數位轉型、永續包容等服務；亦與世界田徑總會合作至 2029 年，提升賽事效率與運動員體驗。