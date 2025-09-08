晶睿客戶因應景氣調整出貨 8月營收承壓年月雙減
鉅亨網記者吳承諦 台北
安控廠晶睿 (3454-TW) 今 (8) 日公布 8 月營收為 5.05 億元，受累於客戶因應景氣及政策變化而調整出貨，月減 26.9%、年減 24.2%，呈年月雙減；累積前 8 月營收為 52.27 億元，較去年同期增加 16.1%。
晶睿通訊受到客戶因應景氣及政策變化而調整出貨，8 月單月合併營收較去年同期減少，表現未如預期，未來將加強應對客戶需求變化、調整生產計畫滿足交期，持續深化核心業務、推動企業永續發展，並加速推廣雲服務及人工智慧技術，強化長期競爭力。
晶睿近期參加越南 Secutech Vietnam 與澳洲 ASIAL 等重要展會，展示 AI 驅動的安防技術與解決方案，包括自有品牌 AI 攝影機、影像安防管理系統與 VORTEX 雲端服務等，以拓展國際商機、提升品牌影響力。
晶睿近期舉辦家庭日，本月 5 日於臺北大巨蛋，邀請員工、眷屬，以及來自五大洲的全球夥伴，亦邀請並贊助偏鄉小學棒球隊進場觀賽，共同觀賞味全龍隊中華職棒史上全壘打王林智勝的引退賽，揮舞 25 週年毛巾熱情加油，在感動與歡呼聲中，與傳奇球星一同寫下難忘回憶
