鉅亨買基金 2025-09-08 16:58

‌



新興市場債券基金因具備高收益潛力、風險分散效果，又能掌握全球經濟成長契機，成為資產配置中不可或缺的一環。不過，「新興市場」涵蓋範圍相當廣泛，從相對穩健的成熟新興國家，到風險較高的前緣市場，每檔基金的投資策略和布局風格都不盡相同。本文精選四檔各天期績效表現優異、深受台灣投資人青睞且策略特色鮮明的新興市場債券基金，帶您快速找到適合自己的選擇。

鉅亨投資雷達》這四檔新興債基金超級比一比、怎麼挑？ (圖:shutterstock)

1. 誰才是真正新興債的黑馬？

‌



近期市場氛圍受到聯準會降息預期、美國股市高估值疑慮，及對 AI 泡沫擔憂等各種因素影響，使得許多人轉而尋求具收益潛力的新興市場債券基金。然而，在閱讀了鉅亨買基金《投資雷達》聯準會即將再按降息鈕，哪種債券最吸金？和《投資雷達》怕美股泡沫？你還有新興市場債券可以選擇後，仍對挑選新興市場債券基金感到迷惘。為此，我們特別依據「 各天期績效均優於同類平均 」作為篩選標準，挑出四檔表現亮眼、深受台灣投資人青睞且各具特色的新興市場債券基金。這些基金涵蓋了 風險較高但潛力十足的邊境市場 與 成熟新興國家市場 ，提供具方向性的選擇。

2. 地區配置差異化策略，掌握新興潛力的資產布局

細看四檔新興市場債券基金的區域配置，可以發現各基金在布局策略上風格鮮明、各具特色。以「 高盛邊境市場債券基金 」為例，其對北非以外的非洲地區配置高達 33%，拉丁美洲占比也有 30%，呈現出 高度集中的配置策略 ， 鎖定高殖利率區域 ，力圖掌握高報酬來源，展現出基金經理人對邊境市場投資機會的敏銳洞察與高度信心。不過，此種集中布局也伴隨著較高的波動風險，包括景氣循環與地緣政治的不確定性。相較之下， 其餘三檔基金則偏向較傳統新興市場配置 ，整體分布較為分散， 兼顧收益潛力與風險控管 ，普遍以 拉丁美洲為最大配置區 ，其次分布於新興歐洲、新興亞洲與部分已開發市場。其中，「 M&G 新興市場債券基金 」在第二大配置的新興亞洲比重高於其他兩檔，顯示經理人 更積極參與亞洲成長動能 ；「 鋒裕匯理新興市場債券基金 」對新興歐洲的配置則是三檔中最高，顯示經理人看好該區域的成長潛力；而「 摩根士丹利新興市場債券基金 」則採取更為平均的配置方式， 分散投資於多個新興與邊境地區 ，展現對區域平衡與風險分散的重視。

3. 債券體質全解析，風險取向大不同

除了績效表現與區域配置之外，債券的 信用評級 與 到期結構 也是評估新興市場債券基金不可忽視的重要面向。首先， M&G 新興市場債券基金在四檔中相對保守 ，傾向配置於 投資等級債券 ，更加 重視發債國的信用評等 ，展現穩健布局的特色。其組合中有近二成資產配置於「A 級以上」債券，「BBB 級」債券的比重亦為四檔之最，顯示基金經理人 對資產品質的高度重視 。 鋒裕匯理新興市場債券基金 則展現出在收益與風險間的平衡，主要配置集中於「 B 與 BB 級」及「BBB 級」債券 ，相對而言在「CCC 級以下」的比重偏低，凸顯其更著重於風險控制與資產穩健性。 摩根士丹利新興市場債券基金 在配置上與鋒裕匯理相似，同樣以「B 與 BB 級」及「BBB 級」為主，但相較之下在 高風險債的配置比例略高 ，整體風格稍顯積極。最後， 高盛邊境市場債券基金 則是四檔中 最具積極的操作風格 ，其在「 B 與 BB 級 」債券上的配置超過整體組合的一半，「 CCC 級以下 」的比重亦明顯高於其他三檔基金，顯示出 經理人願意承擔最高程度的信用風險，以換取更高收益潛力 ，雖強化了報酬機會，但同時也提升了對信用事件的敏感度。這些差異充分反映出各基金在追求收益與控管風險之間的不同取捨與操作哲學。

從債券到期日的分布來看，四檔基金在 3 年以下到期的短天期債券配置相近，皆維持在 14% 至 16% 之間。 M&G 新興市場債券基金 雖以較高評級債券為主，顯示基金經理人不願承擔過多的債券違約風險，但其 10 年以上長天期債券的配置比例卻是四檔中最高 ，反映出其更願意承擔較高的利率風險，以力求爭取超額收益。鋒裕匯理與摩根士丹利兩檔基金除了信用評級結構類似外，在債券到期日的分布上也高度雷同，若進一步觀察可發現， 鋒裕匯理在 10 年以上長天期債券的配置略高 ， 摩根士丹利則在 3 至 10 年期中天期債券的比例稍多 ，顯示兩者雖然整體策略風格接近，但在天期配置上仍有細緻差異。 高盛邊境市場債券基金則展現出四檔中最積極的風格 ，其整體配置相對均衡，43% 資金配置於 3 至 10 年期中天期債券，另有 41% 投入於 10 年以上長天期債券，搭配其原本已偏好低信用評級債券的積極作風，更進一步加碼對利率敏感度較高的長天期部位，凸顯基金經理人 同時承擔信用與利率風險，以追求更高的潛在報酬 。

鉅亨投資策略

部份股票獲利轉入債券基金，是當前最理性的選擇

綜觀四檔新興市場債券基金，可以發現基金經理人依據市場判斷，展現出截然不同的投資策略。高盛傾向積極進取，聚焦邊境市場，並高比例配置於非投資等級債，以追求更高收益，但同時承擔較大的波動與信用風險，M&G 則相對保守，配置較多投資等級債，著重於追求穩健表現；鋒裕匯理與摩根士丹利兩檔基金在策略上極為相似，若要細分，摩根士丹利的風格略顯積極。對投資人來說，選擇哪一檔基金，需視自身的風險承受度與收益期待而定。新興市場債券基金雖具備高報酬潛力，但策略上的差異，正提醒著必須在「收益」與「風險」之間找到合適的平衡。

鉅亨精選基金

「鉅亨買基金」獨立經營管理

| 本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。

依金融消費者保護法最新相關規定，為提供投資人更好的投資服務，本公司施行「投資屬性評估」程序，您於鉅亨買基金網站完成「投資風險適合度」評估，本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次，若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

外幣計價之基金，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或「擺動定價」）」等機制，相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知／基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。

有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站中查詢。

由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 - 1]*100%。

部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定： 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。 境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限，比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。

風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險（如信用風險、流動性風險… 等）已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。

上述資料來源僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。

有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，基金 ESG 資訊可查詢基金資訊觀測站。

投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的; 投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。