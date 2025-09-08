search icon



營收速報 - 台達電(2308)8月營收478.60億元年增率高達26.71％

鉅亨網新聞中心


台達電(2308-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣478.60億元，年增率26.71%，月增率5.42%。

今年1-8月累計營收為3,362.11億元，累計年增率24.59%。

最新價為726元，近5日股價上漲2.11%，相關零組件業下跌-1.6%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+11429 張
  • 外資買賣超：+8318 張
  • 投信買賣超：+2393 張
  • 自營商買賣超：+718 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 478.60億 27% 5%
25/7 453.97億 22% 8%
25/6 422.08億 21% 3%
25/5 410.45億 17% 1%
25/4 407.82億 22% -6%
25/3 434.44億 38% 14%

台達電(2308-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源供應系統、無刷直流風扇、散熱系統、微型化關鍵零組件、。電動車電源相關系統、工業自動化、視訊顯示、資訊、網路通訊。消費性電子、可再生能源應用、智慧樓宇管理與控制解決方案等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台達電

