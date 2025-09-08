營收速報 - 台達電(2308)8月營收478.60億元年增率高達26.71％
今年1-8月累計營收為3,362.11億元，累計年增率24.59%。
最新價為726元，近5日股價上漲2.11%，相關零組件業下跌-1.6%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+11429 張
- 外資買賣超：+8318 張
- 投信買賣超：+2393 張
- 自營商買賣超：+718 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|478.60億
|27%
|5%
|25/7
|453.97億
|22%
|8%
|25/6
|422.08億
|21%
|3%
|25/5
|410.45億
|17%
|1%
|25/4
|407.82億
|22%
|-6%
|25/3
|434.44億
|38%
|14%
台達電(2308-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源供應系統、無刷直流風扇、散熱系統、微型化關鍵零組件、。電動車電源相關系統、工業自動化、視訊顯示、資訊、網路通訊。消費性電子、可再生能源應用、智慧樓宇管理與控制解決方案等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
